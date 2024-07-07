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財劃法政院按兵不動 綠委提修法版本自救

記者蔡晉宇／台北7日電
行政院長卓榮泰（中）日前定調，不會推出財劃法政院版本，但綠營內部有雜音。右為財政部長莊翠雲。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰（中）日前定調，不會推出財劃法政院版本，但綠營內部有雜音。右為財政部長莊翠雲。(本報資料照片)

釋憲大戰開打，立法院三大修法戰場同步展開，國民黨針對財劃法、核能延役、選罷法磨刀霍霍，讓執政黨備感壓力。民進黨立委評估，最擔心的是財劃法，行政院不願意提政院版修法版本，這場中央地方搶錢大戰，已形成地方包圍中央之勢，如果不發聲為地方縣市爭取，恐難跟選民交代，有綠委已提版本「自救」。

國民黨推動「財政收支劃分法」、「核子反應器設施管制法」、「公職人員選舉罷免法」。其中，國民黨挾地方執政縣市聯手推動修正財劃法，行政院定調這是地方向中央搶錢搶權，意圖從立院擴權到用錢卡死中央，政院不認同。

行政院長卓榮泰日前和民進黨立委餐敘時談及此議題。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤會後轉述，財政是專業且攸關公平正義，財劃法不能倉促立法、不能為快而快、不能粗糙推動，大家有共識，不會推出政院版本或是黨團版本。

政院已定調，但綠營內部有雜音。高雄市長陳其邁日前表示財劃法現在的分配公式對高雄不利，應該要修法，還喊話要立法院長韓國瑜站在高雄立場幫忙。也有綠委認為，執政黨應該有更積極態度，否則在沒有政院版本情況下，單方面反對在野黨，顯得空洞。

據了解，有財政委員會民進黨立委直接找柯建銘、卓榮泰溝通，盼能有政院版或民進黨團版本，但仍未果，綠委於是朝向自行提案方向進行。民進黨立委賴瑞隆已提案，內容觸及修法核心的中央統籌分配稅款，共同提案人還有邱志偉與黃捷兩位高雄立委。

賴瑞隆認為，地方政府配合國家政策設置高汙染產業，經濟成長貢獻全國，汙染卻阻礙本地發展，應以平衡區域發展為目的，將空汙納入分配指標。民進黨團人士透露，陸續還會有黨籍立委提修法版本。

藍營推動財劃法修法，民眾黨立委黃珊珊也提版本並表示，民眾黨提出的版本是最接近民進黨的，明示綠白合作有空間。一位民進黨立委表示，民進黨應借力使力和民眾黨團溝通，除了對綠營長期主張要修財劃法的承諾交代，也可反將國民黨一軍。

民進黨 國民黨 罷免

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