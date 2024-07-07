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鄭文燦涉貪 游淑慧點賴這刀「一舉四得 是個狠人」

記者林麗玉／台北7日電
國民黨北市議員游淑慧表示，「賴清德是個狠人。」(本報資料照片)
國民黨北市議員游淑慧表示，「賴清德是個狠人。」(本報資料照片)

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例。總統賴清德第一時間也面對媒體受訪定調「一、不分黨派，不問何人；二、肅貪是目前重要工作」。國民黨議員游淑慧今天在臉書點出賴清德的四個意圖，游說，賴清德打「肅貪正義之師」名號，提高自己威望，還能順便打擊不順眼政敵、震攝觀望騎驢者，一舉數得。

游說，賴清德的定調，就是直接指鄭文燦案件就是貪，辦他就是在肅貪。游說，「只能說：賴清德是個狠人」。

游淑慧說，賴清德第一刀選擇鄭文燦的好處很多，第一，死阿燦換美名；第二，宿怨得報，從2020鄭文燦挺小英，到之後4年以大阿哥之姿對賴的緊迫盯人；甚至未來2028可能的再次交手，賴清德此舉除了報舊仇外，也提前解決這枚未來的心頭之患。第三，用滅親來開啟未來4年政治整肅的好戲；第四，整碗捧走。

游淑慧今天在臉書表示，鄭文燦涉貪事件，賴清德定調第一，不分黨派，不問何人，意指鄭文燦照辦，不聽話都辦，辦完鄭文燦，不分黨派都會被辦；第二、肅貪是目前重要工作。直接定調鄭文燦案件就是貪，辦他就是在肅貪。

游說，「只能說：賴清德是個狠人。」賴清德上任47天，為什麼就拿自己黨的要角開刀？游說，她想這是精算過的，只是第一步，未來三年多任期，「賴清德將會走習大大2012年上台後的打貪路線，老虎蒼蠅一起打。」

游提到，賴打著肅貪正義之師的名號，除了提高自己威望外，還能順便打擊不順眼的政敵，以及震懾觀望騎驢者，一舉數得。

賴清德 臉書 國民黨

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