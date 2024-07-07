鄭文燦涉貪辭海基會董事長 吳豐山呼聲高

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉貪遭桃園地檢署調查，交保後步出桃園地院，面帶微笑、不發一語上車離開。(記者葉信菉／攝影)

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦涉貪，桃園地院裁定500萬台幣（約15.5萬美元）交保，並限制住居、限制出境出海。傳賴清德 本來就不喜歡鄭文燦，也不想讓他當海基會董事長，而鄭因案請辭海基會董事長，賴原本屬意的「台南幫」吳豐山接任呼聲高。

吳豐山傳可望接任海基會董事長。(本報資料照片)

本報系聯合報報導，國民黨 立委徐巧芯表示，桃檢聲請抗告，或許是擔心還有其他可串供之人，會在交保期間與鄭文燦聯繫，破壞調查。海基會董事長被限制出海出境，應該直接辭職。且傳聞當初海基會董事一職，賴原想給台南幫的媒體人、前監委吳豐山，後來被前總統蔡英文 攔胡，不得不用鄭文燦。如果報導的陰謀論為真，賴清德一上任就清肅前朝的行為，未免也太狠毒了，還選在人家生日那天行動。

台北中國時報報導，兩岸相關人士認為鄭涉貪交保後，或將請辭海基會董事長，在推舉新人選前，由副董事長兼祕書長羅文嘉代理；鄭若請辭，吳豐山接任呼聲高。

鄭文燦卸任行政院副院長後，遲未見被徵詢入閣，屢傳賴對鄭的行事風格頗不滿意，所以無意延攬。據報導，4月間總統官邸一場黨內高層會議，賴找鄭談海基會董事長人事案，兩人談完才沒多久，賴赴黨中央開中常會，會議還在進行，這項人事案就風聲走漏。

報導說，知情人士指出，當時還在任上的蔡英文總統建議賴，「鄭文燦是執政團隊靈魂人物，你要善用他，給他當海基會董事長，對兩岸有幫助」；蔡還說，這個位子如果由任何獨派人士來做，「會變得卡卡的」，「文燦做，有未來性，社會會接受、黨內會接受」。不過當時蔡英文並不知道賴已「心有所屬」。

報導指出，吳在2019年正逢賴清德挑戰蔡英文總統初選時，在媒體專欄提到，他雖肯定賴戮力從公，有所為有所不為，不過並不照單全收。吳提到，賴清德行政院長下來後，他曾問賴台獨論，並且告訴賴，「我從20年前就白紙黑字主張兩岸分立、和平非戰、共存共榮、互利互惠」。

2021疫情期間，陸方計畫捐贈的疫苗，被當時的衛福部長陳時中以「我們不敢用」回絕。吳豐山表示，「無論是日本、美國還是中國回報我們的疫苗，都應該樂意接受」，刻意區隔是「政治凌駕防疫」。

本報系聯合報報導，國民黨主席朱立倫昨天表示，司法要查清楚、毋枉毋縱外，「我畢竟是桃園的老縣長，很遺憾發生這樣的事情，希望檢調及法院趕快釐清」。

民眾黨主席柯文哲說，過去鄭文燦的傳聞就很多，既然檢方已介入，就等待調查結果。民眾黨立委黃國昌指出，送錢的廠商連同白手套，都羈押禁見，涉嫌收賄的鄭文燦卻交保，真是令人噴飯，「民進黨新潮流，果然很夠力」。

國民黨立委許宇甄說，鄭文燦擔任桃園市長期間，地方就傳出他介入許多土地開發案，連民進黨創黨元老都曾跳出來批評，說鄭的綽號叫「鄭百億」。