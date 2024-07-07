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從政路上沖下洗 鄭文燦57歲生日交保 恐斷送前程

記者 蔡晉宇
鄭文燦其他官司糾紛
鄭文燦其他官司糾紛

7月6日是海基會董事長鄭文燦57歲生日，同一天卻因疑似涉貪，被桃檢聲押禁見以500萬元台幣（約15.5萬美元）交保，這個生日恐怕笑不出來。鄭文燦政治路在桃園發跡，8年地方執政讓桃園由藍轉綠，一度被看好是未來接班梯隊，甚至問鼎總統大位，但2022年市長交棒失敗後光環漸退，賴清德上任後更被調任到「冷衙門」海基會，如今捲入貪汙案，從政路上沖下洗，起伏相當大。

鄭文燦大學即熱中社會運動，1998年首度參選桃園縣議員，就以全縣最高票當選，他只當了一屆，就轉任民進黨文宣部服務，2006年入閣擔任新聞局局長，以39歲成為當時最年輕閣員，接著也經過多項黨職歷練。

2009年當時民進黨主席蔡英文徵召鄭文燦參選桃園縣長，說他足智多謀、文勇雙全，也因稍圓潤的身材，被封「胖周瑜」。當年縣長選舉雖然落敗，但2014年，桃園縣升格桃園市，鄭再度挑戰，結果爆冷當選。桃園在鄭文燦執政下，許多深藍鐵票區轉綠，2018年大環境對民進黨不利，但鄭得票卻反而增加，連任成功，政治前景一片光明。

不過在桃園市長卸任前夕，原定接班人林智堅爆發「論文案」，民進黨陣前換將，最後也終結了綠營桃園8年執政。選舉期間，鄭文燦也爆爭議，包括自己同樣涉及論文抄襲、舉債過高讓桃園負債累累等。

鄭文燦與賴清德同屬新潮流，不過也深受蔡英文信任，與英系友好，被認為是蔡屬意的接班人選，與賴清德在接班梯隊上有競爭關係，而在當年蔡賴黨內初選激烈相爭，鄭文燦「選邊站」支持蔡英文。但2022年底摔了一跤，讓賴清德搶得先機，與民進黨主席、總統均擦身而過。

鄭文燦2024年立委輔選成績也未如人意，民進黨在桃園慘遭全滅。賴勝選後，新內閣直到最後一波名單，才確定接任海基會董事長，之前傳聞他有意投入2026新北市長一役鹹魚翻生，如今涉貪可說已然出局，政治前途形同打入冷宮。

民進黨 賴清德 蔡英文

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