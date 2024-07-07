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藍委：綠內鬥白熱化 賴藉打貪轉移執政無能壓力

記者屈彥辰、林縉明／台北7日電
國民黨立委王鴻薇懷疑，民進黨內鬥白熱化並浮上檯面。(本報資料照片）
國民黨立委王鴻薇懷疑，民進黨內鬥白熱化並浮上檯面。(本報資料照片）

海基會董事長鄭文燦遭檢方聲押，法院裁定500萬元台幣（約15.5萬美元）交保。國民黨立委王鴻薇昨懷疑，民進黨內鬥白熱化並浮上檯面，賴清德總統也藉此展現自己打貪可六親不認的模樣，轉移執政無能的外部壓力。

國民黨立委謝龍介日前早有預言，當時賴清德首波內閣名單未見鄭文燦，他指鄭、賴同屬新潮流派系，存在競爭關係，加上鄭文燦爭議不斷，與賴清德反黑金形象有很大的衝突，殺雞儆猴意味濃厚，賴清德上任後，首位遭殃者可能就是鄭文燦，「會慢慢沒戲唱，甚至搞不好會出事。」

王鴻薇表示，鄭文燦任桃園市長期間，曾有涉入土地開發案的傳言，或是鄭擔任行政院副院長時，網路也爆出疑似攜女開房間影片，最後都不了了之，雖然鄭文燦諸多爭議，當時鄭是蔡英文人馬，事情全被壓下，這次鄭被聲押禁見，時間點又在凌晨，大動作自然被賦予強烈政治意涵。

王鴻薇指出，鄭文燦出事，是否為民進黨內鬥爭白熱化，賴清德上台後毫無建樹，民進黨內都有聲音，賴是否用打貪轉移外部壓力，辦個大案展示絕對肅貪到底，轉移執政無成績的焦點。

民眾黨立委張啟楷認為，民進黨內針對2026選舉和2028總統大選，是否已經提前展開內鬥，值得後續觀察。

張啟楷表示，鄭文燦是野百合世代，擔任過兩屆桃園市長、行政院副院長，蔡英文時代原本也在接班梯隊，被暱稱「儲君」，跟2024總統大選擦身而過，如今接海基會董事長沒多久就捲入土地弊案，背後隱藏的黨內鬥爭和派系角力，不言而喻。

賴清德 民進黨 國民黨

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