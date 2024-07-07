我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

張善政：爭議土地鄭讓業者自辦重劃 作法罕見

台灣新聞組／桃園7日電
海峽交流基金會董事長、桃園前市長鄭文燦捲入桃園土地重劃收賄案，該筆土地位於桃園龜山區華亞科技園區旁，地上墳墓眾多，地價相對便宜，若能變更成功身價將翻漲。(記者許正宏／攝影)
海峽交流基金會董事長、桃園前市長鄭文燦捲入桃園土地重劃收賄案，該筆土地位於桃園龜山區華亞科技園區旁，地上墳墓眾多，地價相對便宜，若能變更成功身價將翻漲。(記者許正宏／攝影)

海基會董事長、桃園前市長鄭文燦涉貪被檢調約談，爆出在內政部審議的華亞科技園區（工五工業區）擴大開發計畫有弊。桃園市長張善政昨證實，檢調有約談市府局處人員，並調取相關資料，指計畫範圍旁有塊土地，原本市府要區段徵收，但鄭指示讓業者自己重劃，作法罕見，希望檢調釐清。

據查，華亞科技園區於1994年落成啟用，目前有近百家業者進駐，廠房空間早已飽和，供不應求，而地方也盼擴大案讓農地轉工業用地。

桃市府官員表示，華亞科技園區擴大方案2017年就開始討論，經濟部和內政部2018年和桃園市府達成共識後，就著手擬訂都市計畫，2019年公開展覽，並在地方辦說明會，過程未傳弊案，但地方有反對聲音。

華亞科技園區擴大案的土地，多為當地宮廟「樂善寺」所有，廟方委員對於開發始終有正反意見，而農地上除了龜山第三公墓，也有民眾的私人墓地，上萬筆墓地也有數千名後代反對遷葬，一度連署準備發起抗爭；擴大案至今仍在內政部都委會排隊審查，由於審查案未過關，此案近兩年趨於沉寂。

華亞園區擴大計畫面積約五十公頃，由於華亞已是成熟產業聚落，周邊還有機捷體育大學站、體育大學與新北林口、桃園龜山兩大新興生活圈，地方仍看好未來發展，也認為擴大案背後利益龐大。

國民黨桃園市議員凌濤指出，鄭文燦捲入的貪汙案是華亞科技園區外1筆9.5公頃農業用地，該筆土地因無法適用華亞科技園區擴大計畫，於是有不法集團行賄希望過關，但鄭文燦「辦事不力」，最後退回500萬元（台幣，下同，約15.5萬美元）。

凌濤表示，擴大工業區土地近年買賣平均價格最高1坪10萬元，工業區近2年則喊到1坪30萬元，若變更案通過，1坪將有20萬元利潤。9.5公頃約28737坪，以1坪獲利20萬元計算，利潤高達57億元。

張善政昨天證實市府有配合檢方調查，並指擴大案旁有一塊大部分是墓地，市府原本想用區段徵收取得，但鄭文燦指示讓業者自己重劃，這在土地徵收算少見的作法，檢調想進一步了解，也希望此案毋枉毋縱。

都計官員說，區段徵收地主分回土地最多四成，好處是政府出資做好道路等公共設施，速度也快；自辦重劃地主可分回土地高於四成，但地主要自費興建各項公共設施。過去少有同一案採區段徵收與自辦重劃並行的作法，但沒有禁止。

內政部 張善政 利潤

上一則

釋憲戰限期交出庭名單 司法院惹毛立法院

下一則

從政路上沖下洗 鄭文燦57歲生日交保 恐斷送前程

延伸閱讀

涉貪500萬台幣交保 鄭文燦首發聲：從政以來不貪不取

涉貪500萬台幣交保 鄭文燦首發聲：從政以來不貪不取
鄭文燦涉貪遭聲押登上國際媒體 路透彭博皆報導

鄭文燦涉貪遭聲押登上國際媒體 路透彭博皆報導
鄭文燦任內建設開發爭議不只一樁 背後利益驚人 同黨都曾批評

鄭文燦任內建設開發爭議不只一樁 背後利益驚人 同黨都曾批評
鄭文燦涉土地開發收賄 檢聲押法官令500萬元台幣交保

鄭文燦涉土地開發收賄 檢聲押法官令500萬元台幣交保

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電