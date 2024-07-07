我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

重磅快評／追殺鄭文燦、陳亭妃 賴清德打造雍正王朝？

重磅快評
民進黨「台南一姐」陳亭妃(圖)與前議長郭信良的政治盟友關係，一直讓賴清德芒刺在背。(本報資料照片)
民進黨「台南一姐」陳亭妃(圖)與前議長郭信良的政治盟友關係，一直讓賴清德芒刺在背。(本報資料照片)

賴清德總統上任至今大殺四方，對外鬥爭政敵、對內整肅異己，民進黨立委陳亭妃被正國會開鍘除名、海基會董事長鄭文燦生日涉貪遭逮，展現賴清德的「雍正性格」，說好聽是嫉惡如仇、說白話則是有仇必報，黨內同志彷彿被打成「阿其那（俎上肉）、塞思黑（討厭鬼）」；看到民進黨宮鬥不手軟，藍白政敵能不心驚膽顫嗎？

在歷史劇中，性格陰冷的雍正在登上大位後清算手足，將皇八子胤禩與皇九子胤禟分別改名為「阿其那」與「塞斯黑」，並從皇家玉牒中除籍，雍正王朝遂行恐怖統治，造成人心惶惶。鄭文燦、陳亭妃在黨內深具分量和實力，這兩天卻慘遭辣手，堪稱民進黨的阿哥、格格「蒙難日」，足以動搖黨本，情節比小說更步步驚心，賴清德總統固然可以保持清高地位，但民進黨內「非信賴聯盟」還敢逆風行事嗎？

眾所周知，「台南一姐」陳亭妃布局台南市長多年，她與前議長郭信良的政治盟友關係，一直讓賴清德芒刺在背，這次表面上因挑戰中常委被正國會開除，但今上聖意很明確，陳亭妃未來要問鼎中常委、台南市長的難度倍增；昔日「桃園王」鄭文燦的輩分更非同小可，外傳他可能外派駐日代表、挑戰2026新北市長，甚至遙望2028總統大位，但他接連爆發論文造假、桃色風波、土地收賄等爭議，府院黨已定調「毋枉毋縱」，鄭文燦未來的政治想望恐怕都是一場空。

陳亭妃過去曾在電視劇客串「媽祖婆」，但政治現實中不敵「賴神」光環；鄭文燦曾被前總統蔡英文喻為足智多謀的「胖周瑜」，如今涉貪可能「火燒連環船」。古代帝王整肅異己、追殺政敵等髒事，從來不用自己動手，東廠、錦衣衛自會聽令行事，背後若沒有聖上旨意，誰敢妄為？

為了鞏固大權，賴清德毫不掩飾「鬥雞」性格，在立法院鬥爭在野黨，發動覆議和釋憲大戰、杯葛選罷法修法；在兩岸關係則是擴大「抗中保台」，倡議「兩國關係」導致台灣動盪不安。「台南一姐」陳亭妃、「小英男孩」鄭文燦先後中箭，綠營人士不諱言，「這就是賴清德」，作風並不令人意外。

民進黨721全代會派系競合暗潮洶湧，中常會權力重組將牽動2026布局，內鬥廝殺浮上檯面，陳亭妃、鄭文燦出事已不只是「殺雞儆猴」，簡直是把異己「連根拔起」；退一步而言，全代會前時機敏感，檢調單位和派系早不查、晚不辦，偏偏挑此時此刻出手，難免令外界多所揣測。

民眾黨主席柯文哲曾自比雍正，但看到賴政府彷彿打造「雍正王朝」，對付黨內自家同志毫不手軟，柯文哲恐怕也自嘆不如，有案在身的在野黨縣市長、要被罷免的基隆市長謝國樑等人一定如人飲水，國民黨、民眾黨坐立難安，未來四年注定烽火連天。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

賴清德 民進黨 柯文哲

上一則

遷移軍營蔣銅像？國防部長：目前無規畫

下一則

鄭文燦涉貪辭海基會董事長 吳豐山呼聲高

延伸閱讀

涉貪500萬台幣交保 鄭文燦首發聲：從政以來不貪不取

涉貪500萬台幣交保 鄭文燦首發聲：從政以來不貪不取
鄭文燦涉貪遭聲押登上國際媒體 路透彭博皆報導

鄭文燦涉貪遭聲押登上國際媒體 路透彭博皆報導
鄭文燦任內建設開發爭議不只一樁 背後利益驚人 同黨都曾批評

鄭文燦任內建設開發爭議不只一樁 背後利益驚人 同黨都曾批評
陳亭妃堅持參選民進黨中常委 正國會開鍘除名

陳亭妃堅持參選民進黨中常委 正國會開鍘除名

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電