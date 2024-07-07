重磅快評／追殺鄭文燦、陳亭妃 賴清德打造雍正王朝？

民進黨「台南一姐」陳亭妃(圖)與前議長郭信良的政治盟友關係，一直讓賴清德芒刺在背。(本報資料照片)

賴清德 總統上任至今大殺四方，對外鬥爭政敵、對內整肅異己，民進黨 立委陳亭妃被正國會開鍘除名、海基會董事長鄭文燦生日涉貪遭逮，展現賴清德的「雍正性格」，說好聽是嫉惡如仇、說白話則是有仇必報，黨內同志彷彿被打成「阿其那（俎上肉）、塞思黑（討厭鬼）」；看到民進黨宮鬥不手軟，藍白政敵能不心驚膽顫嗎？

在歷史劇中，性格陰冷的雍正在登上大位後清算手足，將皇八子胤禩與皇九子胤禟分別改名為「阿其那」與「塞斯黑」，並從皇家玉牒中除籍，雍正王朝遂行恐怖統治，造成人心惶惶。鄭文燦、陳亭妃在黨內深具分量和實力，這兩天卻慘遭辣手，堪稱民進黨的阿哥、格格「蒙難日」，足以動搖黨本，情節比小說更步步驚心，賴清德總統固然可以保持清高地位，但民進黨內「非信賴聯盟」還敢逆風行事嗎？

眾所周知，「台南一姐」陳亭妃布局台南市長多年，她與前議長郭信良的政治盟友關係，一直讓賴清德芒刺在背，這次表面上因挑戰中常委被正國會開除，但今上聖意很明確，陳亭妃未來要問鼎中常委、台南市長的難度倍增；昔日「桃園王」鄭文燦的輩分更非同小可，外傳他可能外派駐日代表、挑戰2026新北市長，甚至遙望2028總統大位，但他接連爆發論文造假、桃色風波、土地收賄等爭議，府院黨已定調「毋枉毋縱」，鄭文燦未來的政治想望恐怕都是一場空。

陳亭妃過去曾在電視劇客串「媽祖婆」，但政治現實中不敵「賴神」光環；鄭文燦曾被前總統蔡英文喻為足智多謀的「胖周瑜」，如今涉貪可能「火燒連環船」。古代帝王整肅異己、追殺政敵等髒事，從來不用自己動手，東廠、錦衣衛自會聽令行事，背後若沒有聖上旨意，誰敢妄為？

為了鞏固大權，賴清德毫不掩飾「鬥雞」性格，在立法院鬥爭在野黨，發動覆議和釋憲大戰、杯葛選罷法修法；在兩岸關係則是擴大「抗中保台」，倡議「兩國關係」導致台灣動盪不安。「台南一姐」陳亭妃、「小英男孩」鄭文燦先後中箭，綠營人士不諱言，「這就是賴清德」，作風並不令人意外。

民進黨721全代會派系競合暗潮洶湧，中常會權力重組將牽動2026布局，內鬥廝殺浮上檯面，陳亭妃、鄭文燦出事已不只是「殺雞儆猴」，簡直是把異己「連根拔起」；退一步而言，全代會前時機敏感，檢調單位和派系早不查、晚不辦，偏偏挑此時此刻出手，難免令外界多所揣測。

民眾黨主席柯文哲 曾自比雍正，但看到賴政府彷彿打造「雍正王朝」，對付黨內自家同志毫不手軟，柯文哲恐怕也自嘆不如，有案在身的在野黨縣市長、要被罷免的基隆市長謝國樑等人一定如人飲水，國民黨、民眾黨坐立難安，未來四年注定烽火連天。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）