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盧秀燕赴高雄請益 王金平暗示挺她選黨主席

記者徐白櫻／高雄6日電
台中市長盧秀燕（左）月底將訪美，5日南下高雄拜會立法院前院長王金平。（記者劉學聖／攝影）
台中市長盧秀燕（左）月底將訪美，5日南下高雄拜會立法院前院長王金平。（記者劉學聖／攝影）

台中市長盧秀燕月底將訪美，昨南下高雄拜會立法院前院長王金平。王在路竹老家設宴款待百餘名政界、企業人士，席開16桌，王金平說，外界都說盧秀燕要選黨主席或總統，「我若選，妳支持我；妳若選，我會請朋友支持妳」。現場記者追問王金平，難道你不支持盧秀燕嗎？王反問「我選她支持，她選我能不支持嗎？」

來源：聯合新聞網

台中市長盧秀燕昨晚間南下高雄向立法院前院長王金平請益，王邀集高雄議員、企業、農業、教育及醫界人士共百餘人與盧秀燕見面，雙方避談黨主席或選總統的下一步規畫，不過王金平意有所指說，盧的條件很好，希望她有機會繼續為大家服務，「未來做什麼會盡力配合。盧秀燕回應，「今天不只是來王院長家吃晚餐，以後還要來吃早餐，常來高雄走動」。

王金平昨晚在路竹老家席開16桌宴請盧秀燕、副市長鄭照新及新聞局長欒治誼等九人，高雄在地則有高市黨部主委柯志恩、高市農會理事長蕭漢俊、秀傳醫療體系總裁黃明和、前螺絲公會理事長蔡圖晉及前國策顧問洪俊德、蔡宗邦等人陪同餐敘，現場議員人數近20人。

正式餐敘之前，王金平邀請盧秀燕等人進入會客室閒話家常，王金平先稱讚盧秀燕民意基礎雄厚、立法歷練純熟，在台中市府表現也很好。話鋒一轉，王金平說，外界都說盧秀燕要選黨主席或總統，但他不知道盧此行目的為何？盧笑說，今天的聚會人很多，她以為是王金平會有重大宣布（選黨主席）。

王金平說，「我若選妳支持我，你若選我會請朋友支持妳」。現場記者追問王金平，難道你不支持盧秀燕嗎？王反問「我選她支持，她選我能不支持嗎？」，這種事情雙方要能平等互惠。

媒體聯訪時，王金平也稱讚盧秀燕的民意掌握非常精確，也有服務熱誠，市長任內贏得社會敬重、市民稱讚與支持，她是個非常具有好的條件的人，「未來我們當然希望她能有機會繼續為大家服務」。

媒體記者追問，未來盧秀燕若能更上一層樓，院長覺得如何？ 王金平回應，今天場面大家可以看出來，她來就是要介紹給大家認識，大家多見面接觸，印象一定都會很好，將來她要做什麼事，我們都會盡力配合。

盧秀燕說，她六屆立法委員的院長票都是投給王金平，所以王院長是她的老長官，晚宴有很多老同事、長輩及老朋友，高雄很熱情、台中也很熱情，兩地有來有往，「除了晚餐我還會來吃早餐，也歡迎大家到台中作客」，她也會常到高雄吃粥、逗陣。

盧秀燕避談黨主席等問題，並強調，王院長很「惜情」，一日為師終身為師，專程來拜會老長官。

王金平

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