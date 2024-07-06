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台電夜間備載容量遭爆不到5% 政府宣稱不缺電恐跳票

記者林縉明、陳儷方／台北6日電
民眾黨立委張啓楷指出，4日晚台電備轉容量率僅剩4.92%，政府先前稱不缺電「恐跳票」。（本報資料照片）
民眾黨立委張啓楷指出，4日晚台電備轉容量率僅剩4.92%，政府先前稱不缺電「恐跳票」。（本報資料照片）

賴政府多次宣稱不缺電，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝都保證2030年前不會缺電。不過，台灣近期氣溫飆升，用電量屢創新高，立委張啟楷昨指出，政府宣稱日間備轉容量率有10%、夜間備轉容量率7%，但前晚備轉容量率僅剩4.92%，政府先前稱不缺電「恐跳票」。台電回應，4日夜間峰最高負載發生晚上6時5分，當時備轉容量率為6.85%，未達7%，因此未啟動需量競價措施調度供電，電力是夠的。

張啓楷指出，政府一直宣稱不缺電，並做圖卡宣稱日間備轉容量率有10%、夜間備轉容量率7%，事實是4日晚間7時20分左右，備轉容量率僅剩4.92%，趨勢像溜滑梯一樣下滑。4月桃園大停電，備轉容量率剩3%點多，當時政府與台電不僅用納稅錢緊急購入一度12元台幣的電，還要求台積電等大廠降壓、減少用電，甚至全力啟動核三廠柴油發電機組，柴油貴又高汙染。

張啓楷批評，政府不缺電承諾早跳票，而7月底核三廠一號機除役，發電量再少3.5%，屆時備轉容量剩多少，政府不緊張嗎？

據台電7月用電需求預測，日尖峰瞬時負載最高可達4119萬瓩，全月日尖峰備轉容量率以保持10%，夜間峰以備轉容量率保持7%為目標。備轉容量率若低於6%，台電備轉容量率燈號將顯示為「橘燈」，意指供電警戒，系統限電機率增加。

台電發言人蔡志孟表示，4日的日尖峰備轉容量率在10%以上，夜間峰最高負載是在當天晚上6時5分，負載約達3700萬瓩，備轉容量率為6.85%，雖接近7%，但仍低於百分之七，台電判斷供電沒問題，因此沒有啟動任何需求面管理手段。

至於當晚7時20分是否出現不到5%的備轉容量率，蔡志孟說，當天用電高峰過後，負載漸下降，但備轉容量率最低多少將再查。

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