新聞評論／童子賢、鄭麗君「核能」交鋒，能碰出什麼火花？

和碩董事長童子賢說，綠能是用來「減少碳排」防止暖化，而不是用來「取代核能」。（本報資料照片）

差點成為賴政府行政院長的和碩董事長童子賢，最近連番表態支持核二、三廠延役，並主張提高核電比重至3成。但行政院副院長鄭麗君則稱，台灣綠能 發電已超過核能，達到10%，政府將繼續朝「非核家園」邁進。對此，童子賢公開反駁說，綠能是用來「減少碳排」防止暖化，而不是用來「取代核能」，鎖定核能去「仇核、恨核」是弄錯方向。

童子賢和鄭麗君的交鋒，耐人尋味。其一，兩人素來友好，並因此成為賴清德 「讀書會」的成員。如今，童子賢一改過去的反核立場，並改以社會賢達的身分公開挺核；相反的，鄭麗君因在朝為官，須全力支持民進黨 的非核家園政策，兩人漸行漸遠。其二，在賴清德增設的三大委員會中，童子賢和鄭麗君共同擔任「氣候變遷對策委員會」副召集人。目前兩人意見南轅北轍，屆時氣候委員會能否凝聚共識，能否納入更具瞻矚的外部意見，恐怕是一大疑問。

比較兩人的觀點，無論就格局、深度或問題意識而言，童子賢的見解明顯都更勝一籌，也更具反省精神。第一，論格局，鄭麗君的反核觀點，企圖維護的只是民進黨的反核神主牌，而這個神主牌甚至不符合我們的國家利益。而童子賢從反核到擁核的改變，則具有「減碳」、「防止暖化」瞻矚，其關懷明顯格局更高更遠。

第二，從見解的深度看，鄭麗君是文化人出身，她對能源的見解充其量只是照本宣科，缺乏個人洞見，因此才會以為「綠能比重已超過核能」意義不凡。相對的，童子賢認為「綠能」與「核能」並非對立關係，而是同樣有助減少碳排的發電方式，兩者沒有必要相互排斥。他甚至主張，核電與綠能各占三成比重，搭配四成火力；這樣的「黃金比例」，即可降低電價，又能改善台灣碳排掉到放牛班的窘境。

第三，從問題意識看，鄭麗君的見解比較拘泥現實，得過且過，卻刻意忽略台灣缺電跳電頻傳、發電結構脆弱的問題。例如，她說「綠能比重超過核能」，這只是平均之後的「局部事實」。事實上，每天傍晚6點多太陽下山後，太陽能光電歸零，都得靠著5%的核能來補足支撐。綠能無法全天候供應，這是其先天不足；而核能則無此缺點，可以日夜持續穩定供電。童子賢身為企業家，深知產業界擔心缺電之憂，因此不計毀譽不斷提出建言。鄭麗君想的，只是民進黨如何在下一次選舉繼續保住政權；童子賢想的，則是國家、產業和人民的長期發展，兩者高下立判。

儘管社會大眾對缺電懷有極深的憂慮，但賴政府仍不顧一切，要將核三1號機在本月27日如期除役。換言之，儘管每天各地跳電頻傳，但台灣擁有的乾淨、便宜核電將再被削去一角，只為滿足民進黨的反核信仰。然而，台灣真的如鄭麗君所言的「不會缺電」嗎？事實顯非如此。時序進入7月酷暑不過數日，台灣用電已接連創下史上新高，7月2日高達4094萬瓩，次日又寫下4118萬瓩的新紀錄。7月4日傍晚，供電使用率甚至高達94％，備轉容量率已來到僅剩6％的橘色警戒。試問，情況要到多險峻，賴政府才願意承認供電確有問題？