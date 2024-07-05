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黑白集／民進黨仇恨動員 罷免變成打倒政敵工具

黑白集
公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑。(本報資料照片)
公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑。(本報資料照片)

賴政府鐵了心搞惡鬥，一手用釋憲拖住政局，另一手藉罷免進行仇恨動員。在這種情況下，被列為首戰的「罷樑」行動，如火如荼。基隆市長謝國樑雖民調不佳，但無任何貪腐醜聞，亦未傷害市民感情。之所以被鎖定，無非是看準罷免「投資報酬率」和「容易度」最高。

簡單說，即使謝國樑沒被罷成，也等於剝了一層皮。但民進黨藉「拆樑」外溢效應，接下來，就能大搞區域立委的罷免。這對綠營2026選情，有絕佳熱身效果。

被青鳥群眾指為「首惡」的國民黨團總召傅崐萁，沒人發動罷免；被鎖定的藍委，主要是聲量與知名度較低的新立委。原因如出一轍：「花蓮王」地方勢力雄厚，不易撼動；幾位新科立委則是險勝，只要用仇恨催出綠營選民「死忠」能量，便可能將其扳倒，藉此逆轉綠營立院席次劣勢。

可見，台灣濫用罷免到了什麼地步！罷免的設計，是作為選舉的「救濟」；而民進黨卻把罷免玩成「扳倒選舉」的遊戲。不管當事人是否失格，專挑對手軟柿子捏，然後等著收割「骨牌效應」戰果。最惡劣的是，要達到罷免目的，就得不眠不休進行「仇恨動員」，四處散播仇恨的種子。

這種不擇手段「打倒政敵」的作法，完全是基於掌權者的「本位主義」，全然不顧政治是為服務人民的「淑世」初衷。(轉載自聯合報)

罷免 民進黨 投資

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