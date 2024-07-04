蘇巧慧表態參選2026新北市長 藍營：不隨對手起舞

民進黨立委蘇巧慧。（本報資料照片）

2026新北市長選舉一役是兵家必爭之地，民進黨 立委蘇巧慧呼聲高，蘇昨受訪鬆口「很努力朝這方向，讓大家認可我的能力」，展露企圖心。國民黨 市黨部主委黃志雄說，黨內有選戰節奏和機制，不必隨對手起舞；民眾黨新北黨部主委陳世軒回應，會在基層扎根，推出最佳市長人選。

蘇巧慧昨接受網路節目訪問，首度表態參選新北市長，她直白地說「我很努力在朝這個方向」，主持人問她與其他對手相比的優勢，蘇分析，民進黨秘書長林右昌真的有在新北經營，常看到他；海基會董事長鄭文燦就比較少，但鄭在新北也具有競爭力，和林、鄭相比，她的強項在於對新北夠了解。另一位潛在對手民眾黨立委黃國昌，蘇巧慧笑說，沒有互動、往來，曾嘗試跟對方打招呼，但沒得到回應。

日前有媒體民調 指，台北市副市長李四川是國民黨最具競爭力的新北市長人選，蘇巧慧說，李四川是優秀的事務官，新北副市長劉和然也躍躍欲試，但她對劉了解有限，她認為，新北市缺少有靈活想法、接軌世界潮流及上下世代的隊長，她願意扮演「新北隊長」。

蘇也強調，直轄市長人選是中央黨部決定，黨中央會派最強人選，初選競爭是民進黨常態，若各方同意也可能用協調。

有意投入新北市長的國民黨資深議員林國春說，民進黨執政多年，中央欠新北統籌分配稅款2200億台幣，民進黨在新北立委席次多，卻沒向中央爭取，只因新北不是綠營執政，實在不公平，怒批「蘇巧慧沒資格選市長」。

陳世軒表示，民眾黨持續在基層扎根，對任何一位可能的對手都尊重、不畏懼，希望與各政黨在選戰上良性競爭。