大轉彎 藍擬不動罷免門檻 改採民眾黨意見

基隆市長謝國樑罷免 案已通過第二階段連署門檻，立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正案。據了解，國民黨 立法院黨團在選罷法審查前，態度大轉彎，擬不動罷免門檻，改採納民眾黨意見，聚焦在如何完善罷免連署制度。立法院內朝野如何交鋒備受關注，而在場外民團昨也號召群眾再現「青鳥行動」，反對調高罷免門檻。

立法院無黨籍內政委員會召委高金素梅今排審選罷法，其中許宇甄版本主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」外，也增加「罷免同意票數超過被罷免人當選得票數」規定；吳秉叡提案則要求，罷免案提議、連署需附身分證「發證日期」，若冒名提議、連署將處五年以下有期徒刑、拘役或處新台幣100萬元以下罰鍰。

據了解，國民黨黨團原有意在今內政委員會上闖關許宇甄選罷法版本，調高罷免門檻，反制罷免浪潮。但國民黨團本周二幹部會議沙盤推演，考量藍營連日來與民眾黨溝通未果，民眾黨內政委員麥玉珍已明確表態不支持提高門檻，一旦麥與民進黨 一同對許宇甄版本投反對票，將呈現綠白七票、藍營六票，法案送不出委員會。

國民黨團幹部指出，今天擬在內政委員會以修正動議方式，維持罷免門檻25%的比率不動，但新增「就職一年才能展開罷免提議與連署」規定，且罷免連署必須比照「總統副總統選舉罷免法」附本人身分證影本，並且參考吳秉叡版本，對假冒者增訂相關罰則，杜絕假連署行為。

國民黨團總召傅崐萁說，賴清德總統是雙少數總統，民進黨在國會無過半，賴清德是否要用報復性罷免對付在野黨，是各界可深思的問題，傅強調，今年總統大選約有20多起連署案造假，希望各界理性討論連署制度。國民黨團書記長洪孟楷則說，國民黨對選罷法修正案，沒有時間表，「議程一切尊重召委決定」。

謝國樑昨天也針對修法表示，這個修法並不適用在他身上，不是為他量身訂做。

民進黨團總召柯建銘則批評，國民黨長期視選罷法為無物、玩弄於股掌，「看藍白怎麼表演」。民進黨團也批，國民黨提修法是想替謝國樑罷免案解套，藍營的說法根本在鬼扯，眼看快輸了就翻桌，毫無正當性。