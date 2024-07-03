國會改革釋憲憲法法庭火速開庭 藍點名7偏綠大法官迴避

國民黨立院黨團2日上午舉行「大法官成堆綠營高官 國會改革釋憲不該迴避？」記者會，首席副書記長林思銘（右）、副書記長王鴻薇（左）出席點名司法院長許宗力及大法官許志雄、呂太郎、黃瑞明、蔡宗珍、朱富美、尤伯祥，與民進黨關係匪淺，應聲請迴避。（記者曾學仁／攝影）

立法院6月21日表決國會改革法覆議案，維持原三讀決議，包括民進黨 立法院黨團、行政院、總統府、監察院分別聲請釋憲，憲法法庭破紀錄三天火速受理後，昨更快速決定在本月10日下午2時開庭進行準備程序，討論暫時處分，且併案處理。

本報系聯合報報導，因四個憲法機關都聲請釋憲，憲法法庭指定立法院為相對機關；目前決定公開審理，是否開放直播，將再討論。

各聲請機關可委請三名訴訟代理人陳述意見，預計將有12名訴訟代理人上場，與立法院代表辯論。憲法法庭現只針對暫時處分案論，不涉及國會改革法是否違憲本案。

國民黨 立院黨團昨點名司法院長許宗力及大法官 許志雄、呂太郎、黃瑞明、蔡宗珍、朱富美、尤伯祥，指七人與民進黨關係匪淺、「綠到出汁」，應迴避釋憲案。

台北中國時報報導，國民黨立委林思銘表示，從賴清德總統、行政院、監察院到民進黨立院黨團，接續聲請釋憲，是全世界首見覆議不成拚釋憲的惡例，更違反《憲法增修條文》覆議失敗行政院長就應該接受該決議的憲政框架。民進黨政府是一手違憲，一手釋憲，讓全民見識到，賴清德帶頭違法違憲的本領。

林思銘表示，許宗力在釋字第585號解釋中，針對319真調會條例釋憲案提出不同意見書，直言反對國會調查權，行政院聲請的釋憲案交到許宗力手上，可想像未審先判，心證早已做成。

據報導，國民黨立委王鴻薇批評，包括許宗力在內的七位大法官，都跟民進黨政府，甚至民進黨有密切關係，在這樣的關係下應該主動聲請迴避，否則司法不中立，哪來的正當性？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則反駁，大法官由總統提名、立法院行使同意權，如果把民進黨執政時期產生的大法官都歸類為綠營人士，這是對大法官非常大的不敬，「國民黨不要忘了，你們也都行使過大法官的同意權」。