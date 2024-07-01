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盧秀燕7月底率招商團訪美西 媒體追問僅微笑回應

記者陳秋雲／台中即時報導
媒體追問台中市長盧秀燕對訪美行程，盧僅以微笑回應。（記者陳秋雲／攝影）
媒體追問台中市長盧秀燕對訪美行程，盧僅以微笑回應。（記者陳秋雲／攝影）

台中市長盧秀燕7月底訪將訪美西，主要帶領招商訪問團前往西岸洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地，僑界傳出「歡迎午宴邀請函」，預計27日中午在洛杉磯聖蓋博喜來登飯店舉行。盧秀燕今主持市政會議，對媒體追問訪美一事，僅微笑回應。

台中市副市長鄭照新稍早對媒體表示，城市交流是既定規畫行程，這是今年重點規畫，訪美是諸多交流城市之一，時間、地點確定就會對外公布。

世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華上月底拜訪中市府，雙方就投資環境、城市外交等議題交流，當時陳玲華提出邀請，盧是六都唯一女性、更是五星市長，中市建設與發展有目共睹，邀請盧率團到洛杉磯，分享台中投資環境。

據了解，盧秀燕確定訪美，但詳細的行程還在喬。

她第一任僅出訪英國，也以市政為主，第二任今年4月訪新加坡與當地官員交流施政，7月又訪美西，動作頻頻。

盧秀燕傳出7月底訪美行程，由當地僑界邀請，中市府將組招商團，由盧秀燕帶隊參加，行程包含洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地。根據僑界流傳的邀請函中，僑界27日中午將舉行歡迎午宴，當地僑界傳出，場地可容納400多人，目前已有400人報名。

盧秀燕近期在台動作也多，上周五率隊北上，與新北市長侯友宜團隊交流，本周五率農業團隊到高雄路竹，與立法院前院長王金平餐敘，王金平邀約80人，包含當地農會代表、民代等出席。

洛杉磯 投資 舊金山

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