我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

新食藥署長半年後就屆齡退休 衛福部長：徵詢多人被拒

記者沈能元、鄒尚謙／台北2日電
食藥署長覓才遇困境，衛福部長邱泰源坦承徵詢多人被拒。（記者邱德祥／攝影）
食藥署長覓才遇困境，衛福部長邱泰源坦承徵詢多人被拒。（記者邱德祥／攝影）

衛福部食藥署昨舉行署長交接典禮，但並未對外開放，僅發布新聞稿，外界猜測前署長吳秀梅因衛福部派系鬥爭或輸液缺貨等因素才倉促下台。對此，衛福部長邱泰源駁斥，「這是子虛烏有」。不過，新任署長莊聲宏可能任職半年後就屆齡退休，邱泰源則證實此事，強調「上任天數不是問題，問題在對方是不是人才。」

國民黨立委邱鎮軍昨在立法院社福及衛環委員會質詢說，外傳吳秀梅卸任，因對政策及內部管理的不滿，並於輸液政策發生派系鬥爭有關。對此，邱泰源指出，衛福部多年來因應醫療及防疫困境，成為國際驕傲，衛福部團結沒有問題，「沒有派系之爭」。

邱泰源說，吳秀梅因個人人生規畫而卸任，在任七年多來，用心解決食安、藥安等問題。食藥署工作繁重，這幾個月來，他徵詢各大藥學院院長，但絕大部分均婉拒。他並不認識莊聲宏，但有八位中研院院士推薦莊，而莊也表示，「願意為國家，一天當作三天用。」相信新人事帶來新氣象，首要二大任務就是落實食安五環、改善藥品短缺。

至於莊聲宏任職半年，須屆齡退休，屆時還需再覓良才，對此，邱泰源說，上任天數不是問題，問題在對方是不是人才，「舊問題用新方法解決，新問題找好方法解決」。

另外，賴清德總統日前宣布成立「健康台灣推動委員會」，立委邱鎮軍昨在立院質疑，此舉形同架空行政院，邱泰源成為傀儡。邱泰源表示，無架空疑慮，健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻是他在台大的老師，溝通都很順暢。

退休 賴清德 國民黨

上一則

黑白集／擺拍「急了」的民進黨人 才是真正急了

下一則

赴帛琉遭查私處 台女促外交部出面 新黨：應協助索賠

延伸閱讀

食藥署新舊署長涉派系鬥爭？邱泰源4字回應

食藥署新舊署長涉派系鬥爭？邱泰源4字回應
輸液停產風波 食藥署長遭拔官 莊聲宏接任

輸液停產風波 食藥署長遭拔官 莊聲宏接任
博愛座之亂 台北捷運廣播內容獲好評

博愛座之亂 台北捷運廣播內容獲好評
衛福部長：博愛座象徵世代溫暖 一定會保留

衛福部長：博愛座象徵世代溫暖 一定會保留

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運