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賴清德執政滿月民調 原觀望民眾轉向不滿意

台灣新聞組／台北2日電

美麗島電子報昨公布最新國政民調賴清德總統雖然滿意度上升，但不滿意度也同樣上升，甚至增加9.4個百分點。民調指出，賴總統就任之際原本觀望未表態的民眾有11.8%在其執政1個月後已有評價，其中轉向不滿意的明顯多於滿意。

美麗島電子報於6月25日至27日委託調查，並在昨日公布最新國政民調。民眾在賴總統上任一個月後，有47.6%的民眾滿意賴總統執政表現（其中13.5%很滿意、34.1%還算滿意）比上月增加2.4個百分點；另外，有34.7%的民眾表達不滿意（其中16.4%很不滿意、18.3%有點不滿意）比上月陡增9.4個百分點。

民調表示，對照上月調查可見，賴總統就任之際原本觀望未表態的民眾有11.8%，在其執政1個月後已有評價，而轉向不滿意的明顯多於滿意。而值得注意是，對照上月調查可見，男性、或新北市與桃竹苗及高屏，和基宜花東離島、或30至69歲、或高中與專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等族群不滿意賴總統執政的比上月至少增加10個百分點。

民調也點出，對於新政府未來4年提供產業和民生用電與穩定性抱持信心的民眾有79.3%滿意賴總統執政，而對此不具信心的民眾有62.7%不滿意賴總統執政，認為國會有必要修法延長核電廠使用期限的民眾47.9%不滿意賴總統執政，而認為沒必要為此修法的則有75.3%滿意賴總統執政。

賴總統上任後，兩岸與國內朝野衝突加深，台灣民意基金會董事長游盈隆日前接受廣播節目《千秋萬事》訪問時提到，台灣如今的政局很亂，且亂象的根源在國會三黨不過半的局面，而執政黨看起來沒能正面處理國會三黨不過半所造成的問題。游盈隆直言，台灣人民希望國會三黨不過半情況下，能出現某種聯合政府來穩定政局，讓社會安定，未料政局發展並未朝著多數民意所期盼的方向走，民進黨仍用一黨單獨執政狀態，「這是一個執政當局選擇，把台灣2300萬人帶到一條崎嶇、醜陋又難看的道路」。

游盈隆說，他原先期盼總統能展現憲政高度，領導國家向前走，若有院際衝突能仲裁，不過目前看來不可能了，因為氣氛都搞壞了，政黨間關係若搞壞，將演變成很難處裡的政治問題。對於剛上任的賴清德，游盈隆坦言原先有些期待，不過至今也越來越不談期待問題，因為跟現實離得越來越遠，「我當然失望，我非常失望，甚至有點絕望」。

民調 賴清德 民進黨

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