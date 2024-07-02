國民黨開第一槍 明成立鏡電視調查小組

立法院本會期延會至7月16日，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，民眾黨團主張再度延會至7月底，處理國家傳播通訊委員會（NCC）、考試委員等人事同意權案，而攸關打詐、加薪、新住民權益等相關法案，也希望能夠在月底前三讀通過。

民進黨 團幹事長吳思瑤表示，當初朝野協商簽字，決定延會至7月16日，是經非常嚴謹的計算，甚至多抓時間來處理各議案和人事案，民眾黨團提議要延會，民進黨團持開放態度，但如要翻案，應有正當理由。她表示，假如延會是為成立調查委員會，執行立法院「擴權」之下的調查權，那麼民進黨團持保留態度。

有國民黨 立委私下表示，國民黨團內部有兩派意見，若決議延會，一部分人會配合留下時間；另一部分則反對再延會，因已安排公務或私人出國行程難取消。最後是否延會，就看黨團意見。

此外，國會改革法案已於6月27日生效，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團紛紛聲請釋憲與暫時處分，監察院昨天下午也「接力」遞件，創下四個憲政機關針對一事件皆聲請釋憲的紀錄。

國民黨揚言在短時間內成立調查小組追查弊案。國民黨團昨天發出甲級動員令，將於明天立法院交通、司法及法制聯席會議上成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，且不排除行使聽證權，邀請民間人士來國會作證。這也將會是國會調查權修法生效後的「第一槍」。

立院交通委員會召委陳雪生證實，有鑑於上次成立鏡電視專案小組什麼都查不到，這次聯席委員會將一起調查。

國民黨團書記長洪孟楷預告，本周與下周國民黨團將陸續針對超思雞蛋 案、聯合再生採購弊案等成立專案小組，若發現任何弊案，將移送司法調查；若沒弊案，也會還行政機關清白。他呼籲民進黨團共同加入調查小組，一起追查真相。

黃國昌昨天受訪時也提及，國會改革法案終於生效，「國會調查權、聽證調查制度，總要開始運作，才能夠回應人民的期待」；民眾黨團會在12日正式提案，希望在院會設立調查委員會，處理包括媒體改革、修正NCC組織法砍掉萬年委員，同時推動電視新聞台三大透明原則，包括股權結構、財報、接受補助都要公開。