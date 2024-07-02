我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

藍「四方聯盟」固樑 趙少康促查罷免人頭

記者鄭媁、邱瑞杰／綜合2日電
陷入罷免風波的基隆市長謝國樑（左）1日與基隆市議長童子瑋（右）出席基隆轉運站啟用，兩人互動並不熱絡。（記者胡經周／攝影）
陷入罷免風波的基隆市長謝國樑（左）1日與基隆市議長童子瑋（右）出席基隆轉運站啟用，兩人互動並不熱絡。（記者胡經周／攝影）

基隆市長謝國樑陷罷免危機，國民黨主席朱立倫下達「固樑動員令」。謝國樑昨天傍晚前往國民黨中央黨部開會研擬戰略。國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤會後轉述，將成立「守護基隆」小組，由立法院黨團、基隆市議會黨團、黨中央及基隆市府組「四方聯盟」，正面迎戰。謝國樑說，很多人關心，他深深感謝，會做好一切準備。

謝國樑面臨公民團體推動罷免案考驗，基市府昨辦基隆城際轉運站啟用典禮，他出席時說，「請大家放心，我們一直都有在做準備」，現在還是要把市政工作做好，讓市民更放心。前市長林右昌暗酸未獲邀參加啟用典禮。謝國樑說，林現在有黨職，不適合邀請出席。綠營議員批評謝團隊，未邀林和前立委蔡適應是「雞腸鳥肚」。藍營議員回擊，稱林卸任時，留下轉運站一百多項缺失，「好意思來嗎？」

據了解，昨在國民黨中央黨部一小時會議中，達成共識組四方聯盟分頭並進，在國民黨秘書長黃健庭率領下，基隆立委林沛祥、基隆市議會將參與作戰、黨中央協助攻防即時回應，基隆市政府則專心市政議題，每周視事態發展不定期至中央黨部開會。

凌濤指出，這18個月以來，民進黨鋪天蓋地、排山倒海地以各種惡意抹黑、政治操作的方式，讓基隆市政府不能好好做事，但謝國樑還是推出高達20至30項政績，把前任市長林右昌的五大爛尾好好收拾，這就是面對基隆市民對他的託付，最負責任的態度。

凌濤表示，面對民進黨介入基隆惡意罷免的行動，國民黨將組成「守護基隆」小組，包括立法院的國民黨團，基隆市議會黨團、黨中央跟基隆市政府，會一起正面迎擊所有民進黨的惡意攻擊，讓謝國樑未來好好做事，還給基隆一個乾淨的市政空間。

凌濤說，守護基隆小組的整體主軸就是「護基隆，反惡罷」，如果民進黨持續在全台灣掀起惡質的政治環境，絕對會引起台灣民意最深刻的反抗，國民黨也在研擬許多反制行動，其中包括討論到罷免民進黨籍的基隆市議長童子瑋。

針對「罷樑」連署部分，中廣前董事長趙少康認為，罷免連署的過程草率、存在規則漏洞，已經引起熱議；既然有問題，名單查核應多一道確認手續，即由基隆選委會透過抽樣，致電確認連署名單的真實性，若冒名連署的比率過高，就有進一步擴大抽樣的需要，才能盡量抓出被冒名的連署書，保護基隆市民不要成為「罷免人頭」。

國民黨 罷免 民進黨

上一則

國民黨開第一槍 明成立鏡電視調查小組

下一則

賓士男衝撞總統府 車上漆「國家認知作戰」

延伸閱讀

罷免謝國樑連署 藍白：很多作假「被連署」

罷免謝國樑連署 藍白：很多作假「被連署」
冷眼集╱罷免謝國樑若成功 明年大罷免潮來襲

冷眼集╱罷免謝國樑若成功 明年大罷免潮來襲
罷免謝國樑估連署書超過4萬份 9月中下旬投票見真章

罷免謝國樑估連署書超過4萬份 9月中下旬投票見真章
基市長罷免連署過門檻 藍白合力「固樑」

基市長罷免連署過門檻 藍白合力「固樑」

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運