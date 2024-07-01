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台駐日代表謝長廷傳將卸職 葉菊蘭否認接任

台灣新聞組／台北1日電
葉菊蘭否認接駐日代表。(本報資料照片)
葉菊蘭否認接駐日代表。(本報資料照片)

賴清德總統上任一個多月，駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑風波未息，駐日代表謝長廷久任也傳出異動，賴要怎麼處理駐美和駐日兩關鍵代表人事，備受外界關注。據傳謝長廷將在7月底卸職，而接任人選是有民進黨「國母」之稱、75歲的葉菊蘭，但葉菊蘭否認有此安排。

中天新聞報導，謝長廷20日出席日本「日本台灣親善協會」所舉行的懇親會。協會會長衛藤征士郎眾議院議員頒發感謝狀予謝長廷，感謝謝長廷這8年來致力推動台日友好親善。也讓外界好奇，謝長廷職務是否可能異動。謝長廷曾透露，「你們會很驚訝，你們都認識。」他並透露，接替人選是會講日文的人。但他也強調，代表人選尚未有定案，自己是被問過意見。

《風傳媒》30日報導，在民進黨內極具地位的葉菊蘭，其從政資歷豐富，被外界視為是可能人選之一。葉菊蘭曾代理高雄市長、也曾任客委會主委、行政院副院長、總統府秘書長，蔡英文接任總統後，她也擔任總統府資政，並在2017年接任台灣觀光協會會長，至今年屆滿不再連任。葉菊蘭因過去在廣告界時學過日文，她在協會任內，於2023年11月4日與日本美伊豆創造中心簽署合作備忘錄（MOU），期間更屢屢與日方交流，被看好接棒預計於7月底離任的謝長廷。

但台北中國時報報導，葉菊蘭昨晚否認即將駐日。

駐日代表謝長廷傳將卸職。(本報資料照片)
駐日代表謝長廷傳將卸職。(本報資料照片)

日本 民進黨 賴清德

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