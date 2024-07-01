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冷眼集╱罷免謝國樑若成功 明年大罷免潮來襲

記者 鄭媁

國會改革覆議案告一段落後，反而激化基隆市長謝國樑罷免連署可能跨過門檻。國民黨將「罷樑」視為生死存亡之戰，全黨上下無不嚴陣以待。但綠營步步進逼，必須提防後座力；一旦罷樑案成功，國民黨將絕地大反攻，率先鎖定基隆市議長童子瑋發動罷免，以及其他民進黨基隆市議員，明年「大罷免潮」將全面來襲。

藍白聯手通過國會改革修法，立法院外的青鳥行動讓民進黨找到破口，企圖透過罷免國民黨立委來徹底解決國會少數的困境。

於此同時，國民黨立院黨團正在為是否修正「選罷法」拉高罷免門檻，展開激辯。有藍營立委認為若此刻修法，恐會影響謝國樑；另一派則認為，一旦被綠營翻轉席次，連生存都不保。但無論如何，傾全黨之力「護樑」已是藍營共識，若未守住此役，恐引發骨牌效應，藍營立委人人自危。

過去政壇的罷免案，被罷免方策略往往低調以對。但由於現行規定的通過罷免門檻低，只要同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數四分之一以上，也就是只要7萬6979票，就能成功罷免謝國樑。因此，藍營評估，這一戰只能是熱戰，必須全面催出支持者投下不同意票，讓不同意罷免票高過同意票，以此瓦解綠營動員。

在輿論戰方面，國民黨民代將進駐基隆各點，密集展開地毯式街講，不僅要針對基隆東岸商場爭議釋疑、強調謝國樑上任後政績，還要凸顯林右昌積極介入罷免案，是為轉移其五大爛尾施政表現。黨內也已準備好展開反制，鎖定罷免煽風點火的基隆市綠營民代。

在罷樑案連署倒數階段，民進黨「不演了」，臨門一腳暗助成案，將謝國樑作為第一面祭旗，為後續大罷免潮鋪陳的用意昭然若揭；而此戰開打，這場2024的選舉延長賽，恐將一路燒到2026地方選舉。若以藍白合計六成支持來看，民進黨想拿罷樑當練兵，也該提防自己可能隨時淪為挨打局面。

罷免 國民黨 民進黨

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