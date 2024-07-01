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黑白集╱臨時機關「拚經濟」 部會官員被糟蹋

黑白集

賴總統剛成立「三大委員會」，要替國家發展擬定戰略；閣揆卓榮泰有樣學樣，也要成立「經濟發展委員會」，邀產官學研協助行政院「拚經濟」，預訂8月成立。這個政府到底怎麼啦，才上台沒幾天，就覺得政府部會都不堪使用，得另設臨時的法外機關才行？

各部會首長都是卓榮泰和賴清德一起挑選的，還沒用幾天，就覺得要放棄了嗎？所謂「拚經濟」，無論是研擬未來產業對策或協助中小企業轉型，體制上就是經濟部和國發會的職權。郭智輝和劉鏡清才試用四十天，就要把他們擱在一邊，再從外面找人進來獻計；這不僅糟蹋兩位首長，也在糟蹋兩個部會的官員吧！

尤其國發會，功能原本就在規畫國家未來發展策略，促進經濟及社會發展，負責跨部會的協調工作。其前身，從經合會、經設會到經建會，名稱不斷修改，卻一直承擔國家的總體發展規畫。至於經濟部，則負責產業政策的擬訂和執行。當年成立台積電，也就是經濟部長孫運璿和科技大老李國鼎的遠見；如今，卓榮泰卻得另設機構才能拚經濟？

賴政府辯稱成立新委員會不是為了「擴權」，但府院頻頻在體制外疊床，不啻在削弱政府本身的職能。更糟的是，閣揆不信任自己任命的政務官，任由綠營同志對他們開砲。那政府養這些人，到底要幹嘛？(轉載自聯合報)

賴清德 台積電 同志

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