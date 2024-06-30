我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7000

民主黨重量級人士力挺拜登 因為「沒其他更好選項」

綠委沈伯洋示警翻牆看A片「被中國掌握」？資安專家：扯太遠

記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。（本報系資料照片）
民進黨立委沈伯洋。（本報系資料照片）

中國國安新規7月上路，民進黨立委沈伯洋近日稱，成人網站是搜集個資的好地方，甚至有研究可掌握政治立場。不具名資安專家說，政治傾向並不會在數位軌跡中容易被分析出，除非數位軌跡互動本身就與政治動機有關，留下來的才能去判斷意向，但如果是看A片、上商務網站等，因與政治傾向意圖本身沒關聯，要去解讀治傾向，根本不太可能。

這名專家說，這樣的解讀有一點過度揣測、含糊主觀、扯太遠了。現在大家都說「谷歌」有演算法推薦，是因使用者看過內容後取得個人偏好，塞一些相近內容給使用者，這也是搜尋引擎、電子商務很常用到的作法，蒐集到使用者的數位軌跡資料做綜合整理，但這一定會與內容相關，非看A片就能揣測到政治傾向。

至於VPN翻牆，這名資安專家說，VPN又叫做「私密通道」，如中國有防火牆規範，透過VPN翻牆看訊息，通常是連到國外的VPN，是要創造資料連結的斷點，不是自己真實的IP，VPN是透過代理人的網站去取得存取的拐點，概念是創造斷點，與抓不抓得到政治傾向，是無關的。

用VPN能否抓到真實IP？資安專家認為，嚴格講是不行。如果每個出去的閘道都做很多控制，也非每個點的加密都可以解得開，現在的網路體制，也應該沒有閘道在做這件事，如果要做，所有的聯外閘道都要有做大量的穿鑿，這是非常大量的工程，如果有這樣的陰謀論，網路就沒有一個地方是安全的。

資安 民進黨 谷歌

上一則

金曲獎談天安門惹議 巴奈新書談「巴奈回家」心路歷程

延伸閱讀

新聞評論／9成台獨？ 6成中共同路人？ 綠營不錯亂？

新聞評論／9成台獨？ 6成中共同路人？ 綠營不錯亂？
才剛感謝又改口質問 王鴻薇：沈伯洋有不可告人之隱？

才剛感謝又改口質問 王鴻薇：沈伯洋有不可告人之隱？
綠委沈伯洋稱台民眾看A片會被中國掌握個性 藍委：拍案叫絕

綠委沈伯洋稱台民眾看A片會被中國掌握個性 藍委：拍案叫絕
黑白集／政治正確掛帥 誰在「敵我不分」？

黑白集／政治正確掛帥 誰在「敵我不分」？

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台灣近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現。(圖／張姓讀者提供)

日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

2024-06-23 13:15
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03

超人氣

更多 >
周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」