闖蕩多重江湖 童子賢為台拚「身後身」

和碩董事長童子賢近日談核能，引用王家衛「一代宗師」電影台詞，「 不要只顧眼前路，也要顧身後身」。(記者曾學仁／攝影)

如果要為頭銜甚多的童子賢拍紀錄片，三個場景必然是關鍵：童年時期，當狂風暴雨、電閃雷鳴，開鐘表店的父親會領著他和兄弟姊妹，在屋簷下數雷鳴、觀閃電；少年時期，他讀楊牧的詩、參加社團、辦起校刊，蹺課搭公車至胡適墓園，在印刷廠中嗅聞油墨香味；以及，29歲的他離開宏碁，在長春路小公寓，創辦了世界知名的華碩。

2024年6月下旬，「國鼎論壇」上，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元，介紹這位小他18歲的晚輩，「他是玉山科技協會理事長、和碩科技董事長，再加上賴總統最近聘他做國家氣候變遷 對策委員會副召集人」。

國鼎論壇舉辦前一天，6月25，恰逢童子賢64歲生日，或許是已逾耳順，面對連日因大談核能議題再成輿論焦點，他幽自己一默：「民主社會，我的態度就是：對或不對、接受評論。讓人罵兩句也不會死，別那麼緊張。」

童子賢生於花蓮，自喻物質貧乏，但父親賦予豐碩的精神生活，養成他親近自然、熱愛閱讀、喜愛探索的習慣，帶著他在風雨中研究光速和音速、於星空下學天文物理；他曾偷拿外公中藥店的硫磺與硝石造火藥，「摸索與嘗試新事物」。

●父親身教指引 嘗試危險但要會求生

擔任義消的父親用身教指引：不要怕在湍急溪流戲水，但要學會求生之技，「爸爸用大自然當教室，告訴我們有些東西很危險，但是在認識危險的前提下，還是可以嘗試」。他說，「父親從不禁止我們嘗試危險，而是親自帶著我們認識危險」。

白駒過隙，一晃眼童子賢已64歲，肩負台灣氣候變遷委員會副召集人重任，他對產官學界乃至全民論核能風險、釐清能源政策。他生日隔日，夜不成眠，緊盯台電官網靜候午夜23時59分到來，「因為一過0時，數據就會reset（重置）」，他的結論仍是：太陽能發電僅盛夏時強勁，但冬日、陰雨貢獻貧乏。離岸風電亦難仰賴，基樁需插入土地近百米、再拔高百米，產生低頻噪音衝擊海洋生態，「要電的時候，沒有風」。

●從反核到挺核 「不要只顧眼前路」

整理出台電供電與全民用電數據上百張資料，童子賢卅年前反核，如今親上火線，呼籲以瑞士、義大利、芬蘭等國為鏡，倡議台灣應採三成綠能、三成核能、四成火力發電的配比，才能兼顧環境保護、能源穩定、國家韌性。他說，他相信核電的危險，已能被技術所控。

「我不是刻意傳道」，童子賢嘆引王家衛「一代宗師」電影台詞：「不要只顧眼前路，也要顧身後身」。

年幼的夏，他和父親在燭光下讀史、在風雨中探究科學；年少的冬，他在花蓮遙望奇萊山頂積雪，看巍峨山脈、讀楊牧散文，在主編的畢業紀念冊上寫下「莫笑揮袖人故作瀟灑，今朝離去，此行闖蕩江湖20年」。

童子賢慨嘆，台灣日前尚具三至五年先進製程優勢，但不應「飄飄然」對能源太樂觀，「台積電 努力幫台灣創造優勢，但我們的飄飄然，卻沒有替台積電繼續把後面的優勢布局下去」。

「兵者，算也。多算勝，少算不勝。」童子賢以孫子兵法談AI 算力，也談他日夜掛心的台灣能源配比。

退休前的張忠謀曾以史達林格勒保衛戰，喻晶圓代工對台積的意義。AI不僅影響企業，更是國與國間，比拚國力與戰力的核心。對台灣而言，能否掌握AI升級轉型浪潮，加強水電能源韌性、維持產業領先優勢，又是一場攸關生死的史達林格勒之戰。

若童子賢長壽無虞，會在2050全球目標淨零排放那年，度90大壽。屆時回望今朝，作為企業領袖、政策倡議關鍵人物，一生功過待評說。