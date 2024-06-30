我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

黑白集／房貸、光電民怨多 賴政府只會鋸箭

黑白集

接連兩天，賴政府先是對新一波炒房元凶新青安房貸祭出「限貸一次」修正，繼而對侵農損漁毀林的光電開發亂象，採取擴大環評範圍新規。民怨大到無法假裝聽不到，但賴政府仍只顧頭痛醫頭而未治病灶根源。

民進黨政府為討好年輕選民，不惜施展兩手矛盾策略，先推幾波打房，接著在總統大選前使出新青安房貸大招。果然，寬鬆優惠的房貸立即帶動購屋潮，最高貸千萬更形同低房價區的「保底價」，成為墊高全台房價的大推手。

除了行庫保守估計疑似人頭戶逾500件，更不乏業者以穩賺、更待何時等話術鼓動購屋，聲稱無力繳房貸時再賣也不虧。當「有利可圖」已成全民共識，政府不敢對建商、囤房大戶、代銷等早已獲利者下手，區區限貸那裡治得了隨波逐利的人心？

至於迭生爭議的光電，穩定、效率與核電判若雲泥，卻因它是捍衛非核神主牌利器，更是眾多「綠友友」利之所在，就算處處浮現野蠻生長的光電之害，更不時傳出弊案，但民進黨政府就是不願重新檢討走偏的能源政策。如今即使修法擴大環評範圍、加強防範分割土地，既有光電場對農林漁業、鄰近社區的危害及「貴桑桑」的虱目魚粥依舊無解。

賴政府寧採表面鋸箭療法，為德不卒，但不從源頭解決，最後總是上有政策下有對策，人民只怕更受其害。

民進黨 房價

上一則

急診塞爆 台大院長：未落實分級醫療

下一則

童子賢頻談核 賴清德盼黨內務實面對

延伸閱讀

光電侵農毀林 設場敏感區環評年底上路

光電侵農毀林 設場敏感區環評年底上路
拜登數十年來房貸35次 借款600萬元 被質疑拿住家當ATM

拜登數十年來房貸35次 借款600萬元 被質疑拿住家當ATM
住家變ATM？拜登夫婦被爆房屋重貸35次 借到600萬元

住家變ATM？拜登夫婦被爆房屋重貸35次 借到600萬元
台灣房市熱 房貸餘額5月大增38億美元 總額達3222億美元

台灣房市熱 房貸餘額5月大增38億美元 總額達3222億美元

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
台灣近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現。(圖／張姓讀者提供)

日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

2024-06-23 13:15
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了