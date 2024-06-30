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核能延役修法排審 藍逼政院接球 朱立倫定調以民生為念

台灣新聞組／台北30日電
核三廠一號機下月停機，國民黨將推核能延役法案修法，解除核電廠須於五年前提出延役的限制。(本報資料照片)
核三廠一號機下月停機，國民黨將推核能延役法案修法，解除核電廠須於五年前提出延役的限制。(本報資料照片)

核三廠一號機7月停機進入除役，電力缺口將更吃緊，不少企業向國民黨陳情盼核能延役穩定供電，黨主席朱立倫定調以民生為念，推動核能延役法案修法，下周教育及文化委員會將排案審查。國民黨立委王鴻薇表示，修法解除核電廠須於五年前提出延役的限制，順利的話這會期送出委員會，下會期就可以三讀通過，屆時行政院不能再以現行法規及立院未通過修法為藉口，「核二、核三廠延役的球丟向行政院，行政院必須接球。」

多位國民黨立委已陸續提出「核子反應器設施延役條例草案」、「核子反應器設施管制法第六條修正案」等版本，明定不設定核電廠申請延役期限，經主管機關審核，加強檢視核能安全無虞後即可運轉。藍委期盼在核能安全的前提下，給予核電延役法律依據。

不過，相關提案一讀後遲遲沒有動靜，主因是國民黨內對於是否要推動核能延役出現意見分歧，反對者認為，民進黨高舉「非核神主牌」，卻又解決不了電力缺口，正愁沒台階下，國民黨既然未執政，不需要幫民進黨蓋台階解套。

教育及文化委員會國民黨召委柯志恩曾一度表態不排案，在朱立倫定調後，柯態度出現大轉彎允諾排案審查。柯志恩表示，近期接觸許多年輕人反映擔心台灣電力是否足夠，核能是否延役，可以在民意殿堂好好討論，且就算核能延役修正通過，也只是讓核能延役有相關法源依據，不代表核電就可以立刻重啟，關鍵還是執政黨是否執行。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨務實面對能源議題，呼籲民進黨政府拿出態度，若民進黨還是一副無關緊要，國民黨也不一定要三讀通過，沒必要當煞車皮。

教育及文化委員會民進黨召委林宜瑾表示，藍白聯手強推的「國會擴權惡法」公然藐視民意，現在又要推動「核電惡法」與未來世代為敵，若柯志恩執意要排審核能延役法案，她第一個站出來反對。

民進黨立委洪申翰表示，很遺憾國民黨講到能源政策，還是一樣只想到核電，想要延長核電使用，對核安、核廢問題也該一併重視。

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