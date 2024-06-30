基市長罷免連署過門檻 藍白合力「固樑」

基隆市長謝國樑出席暖暖親水季活動，未回應罷免案。(記者潘俊宏／攝影)

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免 基隆市長謝國樑，昨公布最新連署份數為3萬6000份，已超過門檻3萬792份，將在7月5日送交基隆市選委會，聯電創辦人曹興誠昨甚至喊出「大罷免時代來臨」，要從北到南罷下去。謝國樑昨未回應，但市府內部預估，最快9月、最晚到年底11、12月投票 ，已做最壞打算迎戰。

拆樑行動小組昨天在基隆市光一路橋下邀請曹興誠「公民開講」，發言人李晏蓉先在會中宣布連署人數3萬6000份超過門檻，現場民眾熱烈掌聲，有志工紅了眼眶，表示忙了好幾個月的辛苦值得了。

曹興誠表示，大罷免時代來臨，要把這些替中共辦事情、損害台灣利益的立委罷免掃出去，這個任務非常重大，希望台灣人都能團結起來。

李晏蓉說，最新連署的份數為3萬6000份，已經超過門檻3萬792份，預估會衝到4至5萬份，是最好的狀況，7月8日連署截止，會提早在7月5日送件，市府評估，最快9月投票，最晚可能要到年底11、12月投票。

綠營加速罷免基隆市長謝國樑的拆樑行動，一旦罷樑成功，接續將發動罷免藍委、搶攻國會席次；謝國樑和國民黨 正面迎戰，用最高規格因應，不排除提出反罷免，並與民眾黨藍白合作「固樑」反制民進黨，這場指標性的罷免戰已升高為大選對決。

藍、綠昨天也對罷免案隔空喊話，國民黨主席朱立倫表示，民進黨這樣做很多基隆市民不滿，以其人之道還治其人之身，呼籲社會要祥和，不要搞政治鬥爭，包括民眾黨及所有基隆市民都會力挺謝國樑，民眾黨主席柯文哲也說罷免謝國樑不具正當性，力挺謝施政非常努力，「藍白合」力抗罷免意味濃。

「這將會加劇謝國樑的困境。」童子瑋昨天表示，他作為議長維持行政中立，在謝國樑面臨罷免案的時候，站在尊重議會多數的角度上，通過基隆市政府的預算；國民黨不面對謝國樑執政不利而被民意反撲，反而藉機發起政治鬥爭，所有的市民都不樂見這種政治鬧劇。