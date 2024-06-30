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才剛感謝又改口質問 王鴻薇：沈伯洋有不可告人之隱？

記者屈彥辰／台北30日電
國民黨立委王鴻薇發文表示，沈伯洋自稱有殺身之禍，竟說不必去查，有不可告人難言之隱？。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇發文表示，沈伯洋自稱有殺身之禍，竟說不必去查，有不可告人難言之隱？。(本報資料照片)

民進黨立委沈伯洋日前稱自己身分遭冒用，國民黨立委王鴻薇發文聲援調查真相，沈伯洋隨後又改口質疑她幫誰要資料。王鴻薇29日晚上發文，沈伯洋表示有殺身之禍，竟說不必去查，有不可告人難言之隱？

王鴻薇表示，沈伯洋日前稱，他自己前往「沒人說得出名字的國家」參加「秘密會議」竟被人冒用身分，隨後人就消失得無影無蹤，查證他直播的用語，確實是說冒用他的身分入住當地飯店。基於對於此事的嚴重性，她立刻發文請外交部和國安單位調查，以保護公職人員的人身安全。

王鴻薇指出，就在她發文的同一天，沈伯洋雖然感謝她的關心，但是又立刻改口，說沒有冒用他的身分出境，完全與他的直播說法不同，隨後沈伯洋晚間與吳錚直播談及此事時，沈伯洋又改變原本對她感謝的態度痛批說，問她是「幫誰要資料？不單純！」、「我覺得很可怕的是，他如果想要打聽這一個，要求資料交出來，那他是不是要把私人的機密會議、行程機密都要出來，你到底是幫誰要這個資料？」、「這種看似關心，但我覺得不單純，尤其是國會擴權法案通過後，他會不會以後去要私人相關資料？」

王鴻薇強調，她發文目的相當合情合理，也說得很清楚了，是為了全體立法委員和沈伯洋的人身安全，更擔心這樣的事件會引發外交危機，當然是為了全體民眾去要去要求，試想如果有不法分子冒用立委護照、用中華民國名義出去招搖撞騙，甚至會產生外交危機，這都是不分黨派的國安危機。但是從沈伯洋揭發這件事，外交部和國安單位像是在看笑話，連動作都沒有，不當一回事，真的很讓人火大。

王鴻薇提到，看到沈伯洋這樣的發言不只言論上反覆，情緒上更是相當不穩定，更不免令人憂心，他顯然受到極大的壓力。尤其既然已擔心有殺身之禍，身分被冒用又消失，沈伯洋卻不斷地想要讓所有人不要再查下去，實在有違常情。她要請民進黨的委員多關心沈伯洋，畢竟沈委員還有很多任務要做，很多國家秘密會議要去開，如果他是有什麼不可告人的隱情，也跟外交部和國安單位通知，相信大家都是他最大的靠山。

民進黨立委沈伯洋（圖）日前稱自己身分遭冒用，國民黨立委王鴻薇發文聲援調查真相，沈...
民進黨立委沈伯洋（圖）日前稱自己身分遭冒用，國民黨立委王鴻薇發文聲援調查真相，沈伯洋隨後又改口質疑她幫誰要資料。圖／聯合報系資料照片

民進黨 中華民國 國民黨

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