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新聞評論／有鬥雞總統 我們還缺愛踢館的閣揆？

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行政院長卓榮泰要說明行政院針對國會改革法案聲請釋憲的理由，原本無妨，但他以閣揆的身分，說要「以身試法」，未免令人側目。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰要說明行政院針對國會改革法案聲請釋憲的理由，原本無妨，但他以閣揆的身分，說要「以身試法」，未免令人側目。(本報資料照片)

國會改革法案上路，其中一項是刑法增訂「藐視國會罪」；行政院長卓榮泰28日赴立法院備詢，他高調表示要來「以身試法」，看修法是否改變質詢過程，希望質詢者、備詢者彼此尊重。不知卓是展現幽默還是說真心話，但外界看來則是踢館成分居多。我們已經有了一個鬥雞總統，實在不需要再來一個愛踢館的閣揆。

國會改革法案經立法院三讀通過，總統府本月24日發布總統令，正式公布「立法院職權行使法」、「刑法」修正案（藐視國會罪），法案公布3天後，也就是本月26日即生效。行政院長卓榮泰28日赴立院備詢，如果有藐視國會的行為，自然受到法律拘束，法律系畢業的卓榮泰應該很清楚。

卓榮泰要說明行政院針對國會改革法案聲請釋憲的理由，原本無妨。但他以閣揆的身分，說他要「以身試法」，就未免令人側目了。

依教育部成語典說明，「以身試法」原指故意從事違反法令的事情，以考驗為政者執行律令的能力與決心，後專指某人無視於法律的制裁而故意犯法。語出「漢書．卷七六．趙尹韓張兩王傳．王尊﹁；語義說明更直接，就是無視於法律的制裁而故意犯法，用在「違法不軌」的表述上，反義成語則是「奉公守法」。

卓榮泰是法律人，赴立院備詢應是有備而來，如果他沒有用錯成語，他說要「以身試法」，縱使在答詢過程中沒有出現反質詢或虛偽陳述，也很難不被認為他自始就是存著踢館心態而來，潛台詞就是對抗；又或者，卓榮泰自認藝高膽大，即使藐視國會了，由於舌燦蓮花，也不會被立委逮到小辮子？

但矛盾的是，如果卓榮泰的心態真是要來立法院「以身試法」，那就是擺明不尊重法律，不尊重國會、不尊重立法委員，他又怎能期待府院之間能夠彼此尊重？

再者，卓榮泰要立法委員「按捺不動」，這是什麼意思也沒說清楚，他是要立委不要搬出藐視國會罪來對付官員嗎？如果是這樣，卓榮泰的六法全書還真是白唸了。總統府今天才委由律師遞狀聲請釋憲及裁定暫時處分，憲法法庭都還沒有判決，也沒有裁准暫時處分，藐視國會是公訴罪，立法委員是要如何「按捺」？

國民黨主席朱立倫有感而發，指賴清德總統像鬥雞，「輸了不服氣，要賴到底」，上任至今只看到兩岸鬥、府會鬥、朝野鬥，連民進黨內派系搶位子也在鬥。其實，外表溫文儒雅的卓榮泰也漸露鬥雞本性，擔心在野陣營拿藐視國會罪刑相繩，就先來恫嚇立委最好「按捺不動」，什麼時候這個國家三讀通過的法律可否真正上路，還要先問一下民進黨？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

民進黨 賴清德 國民黨

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