白拋立院再延會 擬調查鏡電視申照、國發基金弊案

台灣民眾黨立法院黨團28日舉行記者會，民眾黨主席柯文哲（左3）、民眾立法院黨團總召黃國昌（左2）、民眾立法院黨團副總召黃珊珊（左4）、民眾立法院黨團幹事長吳春城（左1）、民眾黨立委張啟楷（左5)。(記者歐陽良盈／攝影)

台灣民眾黨立法院黨團昨日早在黨團會議後舉行記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，7月12日會要求立法院再度延會，且擬妥相關議案後會在院會提案、申請成立「調查委員會」，調查鏡電視申照環繞的弊案、國發基金弊案等。

黃國昌說，昨民眾黨團晨會討論，決定要求立法院再度延會，把改革法案和NCC人事權等審查都完成；且認為接下來施行國會職權行使法有兩個重點，一個與新聞自由有關，另一個是國發基金莫名其妙的投資 決策。

黃國昌指出，政黨黑手伸進電視新聞台茲事體大，一定要徹查到底，至今在交通委員會成立鏡電視調查小組，調不到任何資料，等交通委員會針對有關鏡電視弊案調閱小組告一段落後，民眾黨會在院會正式提案，申請成立調查委員會，處理鏡電視弊案所環繞的黨政黑手介入NCC執照發放，以及在其中發生的官商勾結。

黃國昌批評，過去八年國發基金投資了很多莫名其妙的投資決策，對整個國家納稅人造成莫大損失，國發基金投資的內容竟然還涉及在綠能 光電發展上的重大弊案；政府成立綠能國家隊，卻出現綠能國家隊一手拿政府資源，一手替民進黨權貴服務，甚至國家政策竟然交由特定廠商加以擬定，這些疑點都應查清楚。

黃國昌說，現在行政院送到立法院的NCC人事同意權、考試委員名單是蔡英文政府、陳建仁內閣提出的，賴清德 總統、卓榮泰內閣上任後，在野黨不斷呼籲卓榮泰表態到底要不要背書負責，但不管是在總質詢或公開請教，卓榮泰都選擇迴避問題。

黃國昌批卓榮泰毫無擔當，沒有行政院長的格局，「顯然只想享受權力不想承擔責任，等立法院借刀殺人後，改提自己想要的名單。」7月12日將要求立法院再度延會，把改革法案和人事同意權的審查都完成，到時如果這些NCC委員人選無法通過審查，執政的賴政府和卓內閣必須負最大責任。