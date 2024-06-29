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新聞幕後╱藍憂波及謝國樑 罷免法修法時機無共識

記者 唐筱恬

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署進入最後衝刺，國民黨下達「固樑令」全面應戰，不過下周立法院內政委員會排審「罷免法」修正案，恐讓罷樑一案增添變化。據了解，有國民黨立委在黨團大會上，建議是否等到謝國樑罷免案結束後再推動；但也有主戰派藍委認為，全黨都要動員幫忙謝國樑，但與修法是兩回事，最後藍營內部對修法時間點仍未有共識。

國會改革案後引爆罷免之戰，公民團體來勢洶洶擬在立委就職一年後，對多名藍委發動罷免。國民黨團曾想將藍委許宇甄所提的公職人員選舉罷免法修正案逕付二讀，但又緊急踩煞車；如今藍營再度出手，與藍營友好的無黨籍內政委員會召委高金素梅昨發出開會通知，於下周三、四（7月3日、4日）分別排審選罷法公聽會、審查會，預料朝野將掀起論戰。稍早有民進黨立委稱國民黨立院黨團擬將罷免門檻提高，國民黨團回擊，指這種說法是惡意引導，許宇甄等提出之修法，並未變更現行門檻。

立委啟動選罷法修法，據了解，藍營曾沙盤推演三個闖關時間點，一為本會期末排審，加開臨時會，二為下會期9月初，三為下會期末（年底或明年1月）闖關。

一旦罷免謝國樑案成案，第三階段投票將於8、9月登場。有藍委認為，若趕在下會期初推動法案，勢必波及謝國樑，為「拆樑」增添柴火，盼黨團在罷免謝國樑案結束後再推動；但也有藍委認為營救謝國樑必須採「黃捷模式」正面迎戰，動員基本盤投出不同意票，與立院修法是兩件事。

藍委對罷免法修法時機點意見分歧，不過在民眾黨主席柯文哲宣布不支持調高罷免門檻，但將研議讓連署方式更嚴謹後，也讓藍營內部氛圍轉向。據了解，國民黨團幹部除積極與白營溝通外，部分新科藍委對民眾黨採「連署嚴謹」模式也持正面態度。罷免法修正案會如何演變，藍營氣氛詭譎，也同時觀望輿論對罷免法態度。

罷免 國民黨 投票

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