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連署攻防 朱立倫力挺謝國樑 藍喊罷免綠議長

台灣新聞組／綜合29日電
國民黨主席朱立倫（右）28日晚到基隆出席國會改革說明會，現場宛如力挺謝國樑（左）造勢大會，湧入上千人參與。（記者許正宏／攝影）
國民黨主席朱立倫（右）28日晚到基隆出席國會改革說明會，現場宛如力挺謝國樑（左）造勢大會，湧入上千人參與。（記者許正宏／攝影）

罷免基隆市長謝國樑行動演變成「拆樑、固樑」之戰，藍營吹起反攻號角，也喊出要罷免民進黨基隆市議長童子瑋及幫忙連署議員，綠營批國民黨「全黨救一人」，顛倒是非黑白。國民黨主席朱立倫急下「固樑」動員令，昨親自前往基隆力挺謝國樑，他表示「民進黨全黨害一人」，一定會有人以其人之道還治其人之身。

「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑案，距離第二階段的30792份的門檻已相當接近，「拆樑小蜜蜂」昨在基隆、台北五處地方快閃連署，最後衝刺人數，今將公布最後結果。

國會改革法案進入釋憲大戰後，罷免謝國樑成為新戰場。國民黨內研判，民進黨秘書長林右昌為了在賴清德總統面前建功，拿攻擊謝國樑累積政治資本，民進黨全黨將一致作戰，且綠營以「拆樑」作為起手式，目標是為後續大罷免潮添柴火。

新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕昨天在新北雙城交流，被問到罷免案，盧直言，總統大選已結束，人民希望安居樂業，應該致力於政治安定而非對抗，政治對抗對社會沒有益處，應以民眾福祉為重。侯則說，台灣需要合作不是政治對抗，要團結力量，讓這塊土地共好。

朱立倫昨晚到基隆出席國會改革說明會，現場宛如力挺謝國樑造勢大會，湧入上千人參與，多名議員表示「民進黨要戰國民就戰」。

朱立倫說，民進黨想要用鬥、恨與對立讓這個城市不能安居樂業，非全民之福，為基隆的未來，希望他們能回頭是岸，並及時煞車；謝國樑沒有做錯任何一件事，唯一件事是可能影響某些人特定人的利益，對某些特定利益的背後有所影響。

對於是否應提高罷免門檻，朱立倫說，如果當選人的票數是十萬票，結果六萬票或五萬票就可以把此人罷免掉，合不合理，社會可討論。民眾黨主席柯文哲則認為，現階段罷免門檻不用動、發動連署的程序要改，需更嚴謹。

國家政策研究基金會副執行長凌濤昨表示，如果罷免謝國樑案成案，可能罷免童子瑋及幫忙連署綠營議員。

童子瑋未回應，但提供連署的議員鄭文婷說，民進黨只是最後一周在服務處連署書，填後之後轉交，並不是推罷免，國民黨要「全黨救一人」，顛倒是非黑白，如今說要罷免綠議員，才是真正介入罷免。

謝國樑表示，這幾天他受到很多人的鼓勵，很是感動，他做為一個國民黨籍市長，會堅定地把市政做好，讓民眾有更好的生活，這是他小愛爸爸最重要的使命，也會堅持下去。

罷免 民進黨 國民黨

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