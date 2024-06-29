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新聞眼╱罷免謝國樑行動淪政治報復 撕裂基隆

記者 游明煌

今年3月開始啟動的「拆樑行動」，進入第二階段連署最後倒數，民進黨一直以來表明不介入，但最後在秘書長林右昌登高一呼強力介入幫忙連署，國民黨昨更喊出要罷免綠議長童子瑋及議員，政黨惡鬥讓原本發自公民團體聲音模糊化，藍綠互相毀滅，讓罷免案失焦。

安樂市場昨天買菜的人潮很多，人聲鼎沸，原本是基隆人的日常，但志工拿著擴音器說「罷免謝國樑連署，來自公民團體的聲音。」有婦人不滿說，現在民進黨和國民黨都來「插一腳」，讓罷免案變得很複雜，她原本想簽，現在不簽了。她說出不少基隆人的無奈，基隆人如今被分化成藍綠。

罷免案發展至今，愈演愈烈，但很多民眾可能不知道，起因是東岸商場爭議，爭點在於謝國樑臉書暫停留言功能，年輕人不滿建言被謝市長指為機器人，才開始發動罷免。公民團體「山海公民拆樑行動」一直以來都堅持來自民間的聲音，沒受政黨色彩汙染。

罷免行動連署份數要達到進入實質投票，的確單靠公民團體力量不容易，但民進黨已化暗為明公開介入幫忙連署，肇因是基隆市長敗選、國會改革法案節節敗退等情緒，在罷免行動中持續發洩、累積，包括前市長林右昌，不少綠營想一舉扳倒謝國樑奪回執政寶座，不僅想報市長敗選一箭之仇，也可成為青鳥團體無處發洩的破口。

謝國樑罷免案燒到難以收拾，但藍營危機處理步步錯，最後一根稻草就是電動車之亂，大排長龍燒出民怨，急需重整旗鼓，更妥善解決政策不全之處。只是國民黨中央要滅火，卻選擇喊出罷免綠議長童子瑋及議員，讓基隆政壇炸鍋，顯然罷免行動已成政黨報復手段。

「你罷我的市長，我罷你的議員」，藍綠耗費罷免行政資源，為自己利益，各祭出互相毀滅手段對決，市政無人關心，只是犧牲民眾權益，都非基隆人之福。

罷免 國民黨 民進黨

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