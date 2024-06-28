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黑白集／俞大㵢的盲點 忘了自己非綠營「自家人」

黑白集
駐美代表俞大㵢。(本報資料照片)
駐美代表俞大㵢。(本報資料照片)

駐美代表俞大㵢遭爆料，濫用公帑購買沙發、床、咖啡機等用品，其妻對外交官頤指氣使，且將公務車用於私人購物賞櫻用途。事發後，俞大㵢作了不太有效的澄清，而賴總統和閣揆卓榮泰則說了重話。看起來，俞大㵢的前景不妙。

從指控內容看，爆料者是駐美代表處人員；瑣瑣碎碎的項目，應只有俞大㵢身邊的人最清楚。無論如何，俞大㵢身為資深職業外交官，竟在這種小事上落人口實，只能怪自己和家人太不謹慎。他更大的盲點是，忘了自己不是民進黨的「自家人」，隨便被告個狀，位子就可能不保。

駐美代表是台灣外交最大重鎮，為了區區台幣800萬元(約24萬5942美元)的官邸修繕費，就可能搞掉一名重量級大使，還真是「本輕利重」的操作！何況，外長林佳龍承認，俞大㵢的實際修繕費用是台幣270萬，遠非爆料所說的800萬，且傳說要購買的豪華車輛也未核准。如今，駐美代表被藏鏡人潑了一身髒水，他日後如何昂然面對美方和各國外交界？

俞大㵢是去年底因蕭美琴競選副總統，被調派來接任，迄今不過半年。這次他遭爆料攻擊，政界一致認為「有人想要這個位子」，因而下此毒手。畢竟，俞大㵢是蔡政府所派，如今賴政府新人新政，勢必要換個「貼心」的才行。丟掉8個邦交國都無所謂，花幾百萬修繕倒是條大罪，這就是台灣！(轉載自聯合報)

俞大㵢 咖啡 邦交

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