俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：不會讓他停職調查

外交部長林佳龍27日回應俞大㵢爭議，林佳龍表示，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金，扣除備用發電機和相關硬體設備的28萬，花費大概為7萬美金。(記者邱德祥／攝影)

駐美代表俞大㵢 遭控花費800萬元(台幣，下同，約24萬5945美元)整修官邸，亂花公帑。外交部長林佳龍昨表示，800萬是錯誤數字，上半年駐美國大使館 與官邸申報的財產核銷金額約35萬美元，扣除備用發電機及相關硬體設施約28萬美元，其他核銷項目約為7萬美元，約250萬台幣。

立法院外交及國防委員會昨邀林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國 相關組織具體做法」，朝野立委關注俞大㵢爭議，提臨時提案，要求俞大㵢以書面方式針對公費支用情形，駐外人員是否有遭不當對待等爭議向外交部提出說明，且外交部在兩周內將報告送至委員會。

林佳龍表示，台灣駐外館處採購與核銷有一定程序，俞大㵢也按照程序申請。有些項目有核可，包括沙發、床墊及床座等，不過針對俞建議的座車，外交部秘書處並未同意。林佳龍指出，外界提到的近800萬是錯的數字，經了解，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金左右，扣掉備用發電機跟相關的硬體設施的28萬美金，其他核銷項目有7萬美金，包括代表處和官邸。

林佳龍續說，沙發因為比較老舊更換包含運費約60萬，床墊床座因為使用20多年，先前的物價當然跟現在有差別，不過是同一個品牌，基本上俞大使有實際反映採購需求，這兩大項加以了解之後可以很清楚的說明。至於車子的部分，因為沒有核可，就先不做討論。

媒體再追問，立委質疑外交部把外館核銷內容列為機密，林佳龍說，立委所取資料，外交部的同仁都有給，如果沒有用密件，立委就會直接會公布數字。

至於是否將俞大㵢停職調查，林佳龍表示「不會」，他已與俞大㵢聯繫，俞也有寫說明及電報，外交部有初步釐清。

對於外交部將採購資料列為密件，林佳龍說，立委索取資料時，外交部都有給予資料，只是因為這些資料涉及是否對外公布，如果沒有用密件，這些資料將對外公布，但外交部提供給立委的內容都有這些項目跟數字。