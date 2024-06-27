台製自殺攻擊快艇貴烏克蘭10倍 立委質疑鑲金的嗎？

中科院自行研發的「勇武專案遙控靶船」，導控距離長達60公里，有成為「國造無人自殺攻擊艇的潛力」。（本報資料照片）

應對解放軍大型艦艇，台中科院已啟動「快奇專案」，研製攻擊型無人快艇 。立委馬文君26日表示，烏克蘭利用自殺無人快艇重創了俄羅斯大型艦艇。然而，烏克蘭現役快艇只要新台幣6百萬元、最新單價更只要2百萬，台灣研製的快艇卻要6千萬元、貴了10倍，台灣無人快艇是「框金的」特別厲害嗎？國防預算 要用到刀口上，要求國防部 應說清楚。

因應台海情勢緊張，為了應對解放軍海軍大型艦艇，中科院啟動「快奇專案」，研製攻擊型無人快艇，未來將成為瀕海作戰、反制解放軍軍艦利器。馬文君說，中科院「快奇專案」編列8億多元預算，研製可遠端導控的攻擊型無人快艇，她贊成這項專案，但預算讓她難以被接受。

她說，烏克蘭現役的無人快艇，造價6百萬元，最新型無人艇，單價僅要2百萬元。可是台灣研製的無人快艇，一艘船要價6千萬元，將近貴了10倍。她詢問國防部無人快艇價格過高問題，國防部長顧立雄說，「有些東西在現貨市場是不是買得到？這要考量。」

馬文君說，就她瞭解無人快艇船體非常簡單，台灣很多船廠也可以製造，為什麼要花那麼多預算呢？中科院與國防部，都要提供詳細的資料，將國防預算要用到刀口上，如果不當，應做修正。