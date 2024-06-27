黑白集／洩台積電機密？洪孟楷之莫須有罪名

國民黨立委洪孟楷遭指「莫須有」的罪名。(記者曾原信／攝影)

民進黨 為反擊國會改革法案，大噴口水栽贓對手。綠委吳沛憶便指控，藍委洪孟楷向國科會索取台積電 機敏資料；言下，他可能洩漏台積電業務機密。正巧台積電股價連幾日下跌，綠營側翼立馬將兩事連結，稱股價跌與洪孟楷索資有關。這真是：欲加之罪，何患無詞！

還原事情來龍去脈：4月3日發生花蓮大地震 ，次日台積電說明晶圓廠設備恢復率達8成；洪孟楷11日質詢問到台積電的復原新進度及損失情況，要求國科會提供資料。這些，難道不是民眾關心的事嗎？如果台積電受損嚴重，大家都要假裝不知道嗎？這場質詢被綠營說成「索取機敏資料」，立刻和洩密及股價下跌連結，操作還真滑順！

吳沛憶對洪孟楷的指控，並非她個人天外飛來的靈機，而是民進黨整體戰略的一個橋段。其一，這是為了抹黑國會改革法案的「調查權」，說藍白立委可能拿民間企業的機敏資料交給對岸競爭敵手；為了有效打擊，護國神山當然是最佳標的。其二，前一天賴總統聲請釋憲，才說國會改革法案一旦實施，企業的機密勢將不保；次日，吳沛憶立刻跟進咬死洪孟楷。這個便宜，不賺白不賺。

洪孟楷平日反應機靈，但碰到如此「莫須有」的罪名，仍顯得手忙腳亂。問題是，民進黨動不動就把企業拖下水，它真的關心台積電嗎？(轉載自聯合報)