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新聞評論／以罷免奪選舉權 民進黨的劫掠式民主

聯合報社論
罷免謝國樑連署預估27日可破3萬，將達門檻。(記者游明煌／攝影)
罷免謝國樑連署預估27日可破3萬，將達門檻。(記者游明煌／攝影)

今年元月的大選剛過，新科立委上任不到5個月，落居國會第二大黨的民進黨已因心有未甘，正藉反國會改革法案之名醞釀一波大罷免潮。網路上已開始流傳綠營的「罷免名單」，鎖定特定選區內票數領先較少、或仇恨值較高的藍委，當成主要對象。藍營不甘示弱，也提出一份相對罷免名單要兩軍對撞，以牙還牙。從任何角度看，對剛上任數月的立委即醞釀罷免，不僅是一種邪惡的操作，也是民主的病態。

卓內閣明知行政院對「國會改革法案」的覆議不可能過關，卻仍堅持提出，主要目的便是在塑造對立，為明年2月將展開的大罷免潮預備柴火。賴總統領軍府、院、黨、監四路提出釋憲，也是出於同一戰略，更廣泛地累積仇恨動員能量；一旦罷免戰爭奏效，或許綠營能收回國會最大黨地位也說不定。從這樣的態勢觀察，在大法官釋憲結果出來前，朝野的劍拔弩張將持續僵峙；釋憲結果出來後，雙方進入罷免大戰，台灣政治就更沒有寧日了。

在全球民主國家中，把罷免當成家常便飯來辦的，恐怕只有台灣。開啟台灣大規模罷免潮惡風的，正是2014年太陽花學運後的「割闌尾」行動，由親綠團體發動鎖定多名藍軍立委進行集體罷免。儘管割闌尾行動最後全部宣告失敗，但2016年底《選罷法》修法下修了罷免的門檻，此後朝野此起彼落的罷免行動便難以遏抑。例如，總統大選失利的高雄市長韓國瑜，成為首位被罷免的直轄市長；其後，是民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免；接著是基進黨立委陳柏惟被罷免，成為首位被罷免成功的立委。

由於罷免成功的案例越來越多，「罷免權」這把鍘刀，不斷遭到政治人物或政治團體的濫用。正因如此，民進黨才處心積慮規畫明年2月的大罷免行動。罷免制度遭到這般濫用，對民主政治已構成兩項嚴重侵害：其一，是把罷免當成政治襲奪工具，用來劫掠選舉的結果，是一種野蠻行為；其二，罷免權的設計，本意在讓「原選區」選舉人可以透過罷免，「撤回」（recall）他們對特定民選公職人員的授權；而今，罷免權卻受到政黨或其他選區政團的操縱，造成少許罷免民意凌駕原先選舉民意的病態惡果。

進一步看，一般民主國家行使罷免權，通常是因為該民選公職人員出現貪汙瀆職、行為不檢、或者施政違背選民意願及地方利益，才會受到選民厭惡而遭罷免。但在台灣，像「割闌尾」那樣的行動，卻是政黨間無差別的仇恨動員，嚴重悖離了罷免制度的設計精神。這次綠營鎖定的罷免對象，甚至與當事人的言行表現毫無關係，只是看準對方「好下手」，而且一出手就是要罷免一堆人。這種粗暴舉動，不是在劫掠民主是什麼？

更別忘了，罷免制度的提出，主要是為了「修補」選舉制度的不足，讓選民有機會將不得民心的公職人員淘汰。換言之，選舉權是主要民主工具，罷免權則是輔助及補救工具。民進黨卻反客為主，赤裸裸把罷免權當成自己無法贏取民意的報復工具，選舉輸了，就要利用罷免捷徑奪回來。這種只懂權力爭奪的政黨，還有民主精神嗎？

最近基隆罷免市長謝國樑的行動如火如荼，距離二階段連署過關門檻不遠。其間，不時有民進黨政治人物公開鼓吹，有些團體甚至跑到北市捷運發送連署書；這些，都顯示罷免逐漸失去「原選區」及「選民發起」的精神。民進黨目前已殺紅眼，「拆樑行動」既被當成序曲，後續的民主劫掠會更醜陋。

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