檢追超思蛋9個月無進度 立院調查權追蛋

立委黃國昌質疑，中央畜產會付款對象是超思公司，但取得進口雞蛋輸入許可的是亮采公司。記者26日實地走訪，亮采企業位於板橋府中，周邊商家林立，但門口的告示牌上沒有標記公司在哪一樓。(記者江婉儀／攝影)

國會改革法昨天生效，專案進口蛋成在野黨團的首起調查事項。根據農業部 「中央畜產會辦理2022年度雞蛋 進口查核報告」指出，因冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，卻未依採購法程序辦理，農業部將追繳回50%補助款，約368.8萬元(台幣，下同，約11.2萬美元)，另也已將行政調查報告函請台北地檢署調查。中央畜產會表示，該繳回的款項一定會繳。

不過，去年9月爆發超思公司進口巴西 蛋爭議，立委及民代向北檢告發相關官員，包括遭控圖利進口境外蛋的超思公司3800萬元服務費、指示業者將進口蛋產地改標為台灣、浪費公帑2億元銷毀5402萬顆過期蛋，案由包括圖利、詐欺、瀆職、教唆犯罪、偽造文書、商品虛偽標記及違反食安法等罪，但事發至今已超過9個月，北檢均尚未約談相關人到案說明。

中央畜產會代理董事長杜文珍表示，畜產會長期接受政府委託，有未依「採購法」辦理的部分，只要是該繳回農業部的款項就一定會繳回。

而農業部的調查報告更指出，畜產會兩年前與亮采公司簽訂進口貿易合約，但後來付款對象卻是超思公司，有需要進一步釐清亮采與超思之間的商業關係，目前移請檢調偵辦。記者昨天也實際走訪亮采生物科技公司，該公司登記位於新北市板橋中山路一棟大樓內，門口的告示牌上沒有標記亮采位在哪一樓，十分神祕；致電該公司總機回應，對此事並不知情，也不方便開放內部空間。

中央畜產會的進口雞蛋專案爭議不斷，如今更爆出超思進口蛋短差、為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采、違反政府採購法等疑雲。然而面對種種爭議，農業部卻以沒有調查權為由，交給台北地檢署來釐清。