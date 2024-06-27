被拱選2028總統 韓國瑜忙擺手說沒有

立法院長韓國瑜(右)26日出席監察院前院長王建煊（左）與蘇法昭夫婦60周年鑽石婚紀念「小愛推廣大愛」公益活動。(記者侯永全／攝影)

監察院前院長王建煊與蘇法昭夫婦昨舉辦結婚60周年紀念，並捐贈6個弱勢團體各10萬台幣(約3047美元)，盼能拋磚引玉。立法院長韓國瑜 也受邀出席。王說，先前韓當高雄市長被罷免 時自己氣得要命，並鼓吹2028韓出來選總統，「國家一定要好人出來」，韓國瑜則連忙擺手說「沒有、沒有。」

韓國瑜致詞說，他從小拜觀世音菩薩，是佛教徒，雖然這裡很多人信仰基督教，宗教信仰不同，但信念是一樣的，是大慈大悲、聞聲救苦，不過心動與行動之間永遠有距離，能將心動化為行動，看到王建煊夫婦將小愛化成大愛，讓他非常感佩。而自己看到最難過的是想讀書卻沒有錢的孩子，教育是能讓窮苦孩子翻身的機會，但當有條件、資質讀書的孩子被剝奪何其殘忍，因此多年與太太一同興辦教育，在雲林縣辦學，升大學也繼續資助。

王建煊則說，先前韓當高雄市長被罷免時自己氣得要命，為何台灣的選舉制度變成這樣？不過沒想到後來韓當了立法院長，王鼓吹韓2028出來選總統，「國家一定要好人出來」。韓國瑜在台下略顯尷尬，連忙擺手說「沒有、沒有。」