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駐美代表處再爆職場霸凌 專員被要求呆坐電腦前不能開機

記者陳熙文／台北27日電
中華民國外交部。(本報資料照片)
中華民國外交部。(本報資料照片)

駐美代表處爭議連環爆，繼駐美代表俞大㵢被爆濫用公帑購買奢華用品後，國民黨立委徐巧芯昨再爆料駐美代表處發生職場霸凌。對此，外交部除了表示會針對個案進行瞭解，也指出，目前尚未接獲駐美代表處同仁職場霸凌申訴。

徐巧芯昨爆料駐美代表處發生職場霸凌，有駐處專員被長官要求每天上班，且上班時只能坐在電腦桌前，不能開電腦，直到下班為止，導致該人身心俱疲，所幸該名專員最後已經調回台北，不過，徐巧芯表示，她不確定這起霸凌事件是不是在俞大㵢上任後發生的。

外交部表示，外交部至為重視職場霸凌問題，並訓令部內及駐外館處各級主管應加強與部屬的溝通協調，理性排解同仁間分歧，適時給予部屬關懷，持續營造友善團結工作環境，以發揮整體外交戰力。

外交部表示，已建置員工職場霸凌防治與申訴管道，如遇此類申訴，即由具有職場霸凌處遇經驗的外部學者專家及外交部同仁組成專案調查小組進行調查，如經調查確認霸凌行為屬實，作成霸凌事件成立的決定，外交部將視情節輕重，對行為人作成懲處、外館調部、降調非主管職等處置，並列入日後宜否外派的重要參據。外交部為守護同仁心理健康，整合內外資源，結合員工協助方案，提供相關人員心理諮商及法律等必要協助。

不過，外交部表示，至今未接獲駐美代表處同仁職場霸凌申訴，如有霸凌相關具體事證，外交部將秉持客觀公正、毋枉毋縱原則辦理。

俞大㵢 國民黨 心理健康

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