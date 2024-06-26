我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

改革被按暫停鍵前 藍委任務編組 搶時間追查弊案

記者唐筱恬、張睿廷、歐陽良盈、屈彥辰、陳熙文／台北26日電
國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，將盡速啟動成立弊案調查小組。(記者林伯東／攝影)
國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，將盡速啟動成立弊案調查小組。(記者林伯東／攝影)

國會改革法案今生效，四機關聲請釋憲要為法律按下暫停鍵，但國民黨立院黨團已準備啟動國會調查權，總召傅崐萁今將召集黨團幹部及司法法制相關委員開會，討論確認運作模式及任務分工、組織架構，再請各委員會召委啟動成立弊案調查小組。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨將分任務編組，對超思雞蛋、數位身分證、光電弊案、台電虧損等案成立調查委員會或調查小組，以最快時間追查弊案。

至於總統國情報告，洪孟楷表示，是否邀請總統國情報告要經過黨團大會討論才會正式定案；國民黨團首席副書記長林思銘表示，國民黨團與民眾黨談好才會一起提案，沒有限定時間。民眾黨立委張啟楷說，法律生效後就依法盡快發函要求總統到立院國情報告，調查小組也會陸續啟動。

賴清德總統針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分，民眾黨主席柯文哲昨天表示，賴總統背信棄義、毀憲亂政，選前說要到立法院國情報告，當選後就翻臉不認人，「你在跟大家講說你是沒信用的人、會說謊」。

總統府發言人郭雅慧表示，柯文哲和民眾黨立院黨團總召黃國昌刻意混淆國情報告與質詢，一再操弄誤導令人遺憾；賴總統始終強調合法合憲下願赴立法院國情報告，柯、黃不應以即問即答或依序即時詢答置換概念，逾越憲法、帶頭造謠。

國民黨 柯文哲 賴清德

上一則

進口蛋案農業部行政調查 畜產會違反採購法

下一則

聲請釋憲未經院會表決 監院作法挨批

延伸閱讀

陸新規懲台獨 賴清德：中國沒權力制裁台灣人民

陸新規懲台獨 賴清德：中國沒權力制裁台灣人民
賴清德嘆中華民國派也淪台獨 藍譏側翼論述、對內分化

賴清德嘆中華民國派也淪台獨 藍譏側翼論述、對內分化
戰新北李四川最強？他爆民調「不能說的秘密」：很尷尬

戰新北李四川最強？他爆民調「不能說的秘密」：很尷尬
藍內部民調 2026新北市長 國民黨李四川最強

藍內部民調 2026新北市長 國民黨李四川最強

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？