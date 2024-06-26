改革被按暫停鍵前 藍委任務編組 搶時間追查弊案

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，將盡速啟動成立弊案調查小組。(記者林伯東／攝影)

國會改革法案今生效，四機關聲請釋憲要為法律按下暫停鍵，但國民黨 立院黨團已準備啟動國會調查權，總召傅崐萁今將召集黨團幹部及司法法制相關委員開會，討論確認運作模式及任務分工、組織架構，再請各委員會召委啟動成立弊案調查小組。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨將分任務編組，對超思雞蛋、數位身分證、光電弊案、台電虧損等案成立調查委員會或調查小組，以最快時間追查弊案。

至於總統國情報告，洪孟楷表示，是否邀請總統國情報告要經過黨團大會討論才會正式定案；國民黨團首席副書記長林思銘表示，國民黨團與民眾黨談好才會一起提案，沒有限定時間。民眾黨立委張啟楷說，法律生效後就依法盡快發函要求總統到立院國情報告，調查小組也會陸續啟動。

賴清德 總統針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分，民眾黨主席柯文哲 昨天表示，賴總統背信棄義、毀憲亂政，選前說要到立法院國情報告，當選後就翻臉不認人，「你在跟大家講說你是沒信用的人、會說謊」。

總統府發言人郭雅慧表示，柯文哲和民眾黨立院黨團總召黃國昌刻意混淆國情報告與質詢，一再操弄誤導令人遺憾；賴總統始終強調合法合憲下願赴立法院國情報告，柯、黃不應以即問即答或依序即時詢答置換概念，逾越憲法、帶頭造謠。