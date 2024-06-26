駐美代表濫用公帑案 賴總統令查 卓榮泰：高標處理

中華民國駐美代表俞大㵢(前排左二)與夫人羅美珍(前排左)日前出席歡迎SelectUSA台灣代表團酒會。(記者張文馨／攝影)

中華民國 駐美代表俞大㵢 遭爆料巧立名目報帳、濫用公帑，驚動府院。總統府25日表示，賴清德 總統已請行政院及外交部了解實情，並依照相關規定處理。行政院長卓榮泰也強調，他非常注意外館人員的管理，會請外交部了解事實，有任何違法狀況要即時處理，盡速向社會大眾說明，「但是我們的高標準一定要讓大家知道」。

鏡週刊報導，俞大㵢遭爆料濫用公帑，包括花200多萬元（台幣，下同）購買床、地毯、沙發、咖啡機等，官邸半年內就花費800萬元，且將公務車私用，以及執意購買近400萬元的駐美代表座車，但因原座車才剛買2年，未能如願更換；俞大㵢甚至打著副總統、駐美前代表蕭美琴的名義，大肆採購名牌用品再報公帳。

外交部長林佳龍至立法院備詢前受訪則說，外交部外館採購都有相關規範，相關採購都有依照程序，已核可的項目並沒有違法，沒核可的部分後來也沒有再採購，至於採購這些項目的必要性與合理性，以及當地特殊狀況，外交部會加以釐清，確保一定依法行政，同時也會再檢討外館辦理採購的程序。

林佳龍也表示，外交部已請俞大㵢針對媒體報導內容寫書面報告，並強調目前通訊都很方便，不會在調查期間召回俞大㵢。

外交部發言人劉永健表示，經外交部了解，俞大㵢自去年12月抵任後，相關採購均因家具、設備已超過使用年限，年久失修或損壞，並配合館長職務宿舍具有經辦宴客、會晤等公務需求及整體搭配，又因疫情後美國物價通膨嚴重及人工成本飛漲，皆反映於購買價格。他說，館長宿舍有接待宴客或訪賓的需求，都可依相關規定，使用業務費來支付，但必須是以公務為主。