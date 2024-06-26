我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

聲請釋憲未經院會表決 監院作法挨批

記者蔡晉宇、王千豪／台北26日電
監察院秘書長李俊俋（右）表示，「立法院職權行使法修正案」部分條文擴大調查之規定，已侵害憲法所賦予監察院之核心職權。（記者林俊良／攝影）
監察院秘書長李俊俋（右）表示，「立法院職權行使法修正案」部分條文擴大調查之規定，已侵害憲法所賦予監察院之核心職權。（記者林俊良／攝影）

監察院將對國會改革法案聲請釋憲和暫時處分，但監院2018年對年金改革法案聲請釋憲前曾經過院會表決，此次未表決引發質疑。監察院秘書長李俊俋表示，6月初全院談話會，監察院長陳菊有拿出此事討論，全院會議討論結果是朝釋憲準備，會在正式聲請釋憲後，送院會完備程序。

李俊俋指出，6月初全院談話會，陳菊提及立法院通過職權行使法將影響監察權行使，副院長李鴻鈞隨之召集全院會議討論監察院何種職權被侵犯、釋憲要做何準備，討論結果是朝釋憲準備。

法界人士認為，除了行政院外，其餘三機關現階段都不能聲請憲法判決，因現在大法官對聲請釋憲的要求必須具備嚴格的「行使職權」前提。

多位學者表示，立院調查權是立院職權的輔助功能，與監察院職權不衝突，且調查權不是監察院獨享，行政院、司法院也都有調查權。

對於監察院聲請釋憲，政大法律系副教授廖元豪質疑有合法性問題，因為依憲法訴訟法規定，必須是自己在行使職權時碰到爭議，但監察院行使彈劾權、糾舉權、糾正權跟立院衝突了嗎？如果沒有，不能就未來抽象問題提憲法訴訟。

台北大學公行系教授劉嘉薇認為，大法官釋字第585號提到，監察院的調查權是為了行使彈劾、糾舉，立院調查權乃立院行使其憲法職權所必要之輔助性權力，與監察院職權不衝突。她強調，憲法解釋文賦予立法院權力，調查權不是監察院獨享，立院也有調查權。

不過，東海大學政治系教授張峻豪則說，憲法第95條、第96條確立了監察院的調查權，釋字585號也給監察院調查權，且釋字第三號也強調五權是平等和分治，所以監察院針對權力制衡的概念聲請釋憲有其道理。對於兩院的調查權，他認為，立院是對事、監察院是對人，這是一個非常清楚分界，如果立院調查權擴張，有可能會違背憲法分野。

彈劾 大法官 年金改革

上一則

改革被按暫停鍵前 藍委任務編組 搶時間追查弊案

下一則

新聞眼／監院查弊無能 釋憲法理漏洞百出

延伸閱讀

調查權 台立法院監察院不扞格

調查權 台立法院監察院不扞格
台國會改革案 監察院：部分條文違反權力分立 將聲請釋憲

台國會改革案 監察院：部分條文違反權力分立 將聲請釋憲
黃國昌批：台監察院耍廢 酬庸院升級打手院

黃國昌批：台監察院耍廢 酬庸院升級打手院
國會改革案 賴清德開槍釋憲 藍批太上皇毀憲

國會改革案 賴清德開槍釋憲 藍批太上皇毀憲

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？