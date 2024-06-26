聲請釋憲未經院會表決 監院作法挨批

監察院秘書長李俊俋（右）表示，「立法院職權行使法修正案」部分條文擴大調查之規定，已侵害憲法所賦予監察院之核心職權。（記者林俊良／攝影）

監察院將對國會改革法案聲請釋憲和暫時處分，但監院2018年對年金改革 法案聲請釋憲前曾經過院會表決，此次未表決引發質疑。監察院秘書長李俊俋表示，6月初全院談話會，監察院長陳菊有拿出此事討論，全院會議討論結果是朝釋憲準備，會在正式聲請釋憲後，送院會完備程序。

李俊俋指出，6月初全院談話會，陳菊提及立法院通過職權行使法將影響監察權行使，副院長李鴻鈞隨之召集全院會議討論監察院何種職權被侵犯、釋憲要做何準備，討論結果是朝釋憲準備。

法界人士認為，除了行政院外，其餘三機關現階段都不能聲請憲法判決，因現在大法官 對聲請釋憲的要求必須具備嚴格的「行使職權」前提。

多位學者表示，立院調查權是立院職權的輔助功能，與監察院職權不衝突，且調查權不是監察院獨享，行政院、司法院也都有調查權。

對於監察院聲請釋憲，政大法律系副教授廖元豪質疑有合法性問題，因為依憲法訴訟法規定，必須是自己在行使職權時碰到爭議，但監察院行使彈劾 權、糾舉權、糾正權跟立院衝突了嗎？如果沒有，不能就未來抽象問題提憲法訴訟。

台北大學公行系教授劉嘉薇認為，大法官釋字第585號提到，監察院的調查權是為了行使彈劾、糾舉，立院調查權乃立院行使其憲法職權所必要之輔助性權力，與監察院職權不衝突。她強調，憲法解釋文賦予立法院權力，調查權不是監察院獨享，立院也有調查權。

不過，東海大學政治系教授張峻豪則說，憲法第95條、第96條確立了監察院的調查權，釋字585號也給監察院調查權，且釋字第三號也強調五權是平等和分治，所以監察院針對權力制衡的概念聲請釋憲有其道理。對於兩院的調查權，他認為，立院是對事、監察院是對人，這是一個非常清楚分界，如果立院調查權擴張，有可能會違背憲法分野。