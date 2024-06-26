國會改革法案總統開首槍 監院接力聲請釋憲

繼賴總統聲請釋憲後，監察院25日也向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。（記者林俊良／攝影）

國會改革法案今天生效，總統府等四個憲政機關接力聲請釋憲與暫時處分。繼賴清德 總統前天提出釋憲聲請後，監察院昨天宣布基於憲法與大法官 歷次解釋畫定之框架及國際人權公約意旨，決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

據了解，民進黨立院黨團今天將遞狀聲請釋憲，行政院至遲明天行政院會後送出，行政院長卓榮泰昨天表示，覆議案聚焦法案「窒礙難行」，釋憲要強調「違憲不可行」，將透過院內程序在最快時間做出決定。

國民黨 昨批評，監察院長陳菊所帶領的監院，面對光電、3+11、疫苗口罩、雞蛋等重大爭議案件全都裝聾作啞，卻抹黑立法院的監督權，只讓全民看見監察院的無能與賴清德總統的狂妄與獨裁。

國民黨發言人楊智伃表示，監察院八年來功能不彰卻阻撓國會改革，面對台灣第三波民主改革，國會改革勢在必行，立法院擔起大法官釋字給予的權力盡力為民除弊、監督發聲，監察院宣稱維護五權憲法分立，院長陳菊迄今主張廢除監察院卻仍尸位素餐，坐領高薪、喊廢監察院、對弊案毫無作為，根本是把監察院當成養老院。

監察院秘書長李俊俋昨天表示，監察調查權是憲法賦予監察院的核心職權，專屬監察院行使，不容妨害與侵犯。台灣目前仍是五權憲政體制，立法院調查權與國外三權分立之國會調查權明顯殊異，不應混淆。立法院與監察院應依憲法各司職權，不應相互影響與妨害，未來是否朝三權分立發展，監院均表尊重，但修憲前各院均仍應尊重五權憲政體制。

李俊俋表示，「立法院職權行使法修正案」部分條文擴大調查之規定，已侵害憲法所賦予監察院之核心職權，如正式施行，將造成行政機關疲於奔命，若監察院與立法院未來調查結果歧異，更將導致公務人員無所適從，混亂政府運作，且立法院調查權非行政責任或刑事責任之訴追，與監察調查權及司法偵查權之行使明顯有別，三者本質大不相同，立委不應擴權扮演檢察官或監察委員角色，混亂憲政分際。

李俊俋稱支持三權憲法精神，但不是用國會改革法案，民眾黨團總召黃國昌說，李俊俋自己在2012年說過，「在體制混亂還沒有辦法釐清、我們無法透過修憲改變時，我們至少應該要做什麼事？我們至少應該要做的，就是國會的調查權，以及實施調查權會用到的聽證制度建立起來。」李俊俋可以回去溫習當年說過的話。

2005年至2023年間，憲法法庭及大法官時期（舊制）僅做出三次暫時處分裁定，短則五天、長則71天，在野黨可能利用空窗期執行新法規定。卓榮泰昨呼籲，為維護憲政穩定與五院平衡，大法官解釋後才是對法律做正面或反向思考的時刻，希望每個憲政機關嚴守分寸，在此前不應有太多動作。