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新聞評論／美迫台積交出營業祕密 當時賴清德怎噤聲？

聯合新聞網「重磅快評」
賴清德總統表示，這段時間收到許多企業界、外國商會，甚至國際的關心，他們擔心商業秘密可能不保，他提釋憲就是不容許對台灣的經濟發展產生影響。（本報資料照片）
賴清德總統表示，這段時間收到許多企業界、外國商會，甚至國際的關心，他們擔心商業秘密可能不保，他提釋憲就是不容許對台灣的經濟發展產生影響。（本報資料照片）

賴清德總統簽署立法院三讀通過的國會改革法案後，在總統府敞廳大動作宣布將聲請釋憲。針對立法院調查權部分，賴總統表示，這段時間的確收到許多企業界、外國商會，甚至國際的關心，他們擔心企業的商業祕密可能不保；他提釋憲，就是不容許對台灣的經濟發展產生影響。

立法院調查權是否會危及企業的商業祕密，尤其是民眾最關心的台積電機密，其實最早是民進黨立委反國會改革製造的謠言，引起外商關注和外媒報導後，再以出口轉內銷的方式，由賴清德援引為聲請釋憲的理由。但公開拿這個理由去提釋憲，賴清德也是謠言散播者。

不過，藍白齊聲反駁。國民黨立院黨團總召傅崐萁呼籲賴清德不要侮辱台積電，沒有人會去調查台積電，只有官商勾結廠商才會被請到立院作證。民眾黨立委張啟楷更說，立委敢調台積電來問商業機密早就被罷免了，連所屬政黨也會被罵到臭頭，民進黨害怕弊案穿幫才會一直散播謠言。

再看外商與台灣業者的反應，更值得玩味。台灣業者多數還不清楚法律內容和如何執行，不做評論，但表示會遵守法律。而工總則說，若國會要求企業當證人，當然實話實說，但該保密的還是有保密義務，因此並不擔心。

歐洲商會曾根據台灣媒體報導提醒在台外商，應密切注意相關修法，因為拒絕立法院調查將出現風險。但美國商會卻說，對這項修法並不陌生，美國國會也有類似的聽證權，最終關鍵在如何運作；美國商會倡議全面透明化，也主張在涉及私人數據時保持相當的保密性，同時支持台灣的民主制度與權力分立。

其實根據修訂後的《立法院職權行使法》，立法院行使調查權，不得逾越調查目的、事項與範圍，所有依法應祕密事項，均應依規定保密，並依祕密會議處理，調查人員且負有保密義務。接受調查詢問人員有行政訴訟法規定的拒絕證言事由，得拒絕證言；認為調查逾越範圍或涉個人隱私而與公共事務無關者，經會議主席裁示，也得拒絕證言或交付文件、資料及檔案。

同樣，立法院聽證會在涉及法律保護的個人隱私或營業祕密時，應部分或全部不公開，所有與會者均有保密義務，違者依法處罰。而出席人員對於逾越範圍的詰問或對質、依法得拒絕證言事項，以及個人穩私或其他祕密事項，均得拒絕證言或表達意見。

看看上述相關規定，就知道為什麼工總和美國商會不擔心。賴清德和民進黨根本是在散播謠言，製造業者和外商恐懼，施壓在野黨，並拿來作為聲請釋憲的理由。

諷刺的是，賴清德和民進黨幾時關切過護國神山或其他業者營業祕密？蔡政府把台積電打包當外交伴手禮，還坐視美國逼迫台積電交出營業祕密。南韓由政府出面交涉，力挺業者不交出營業祕密，蔡政府卻一副與我無關模樣。賴清德正是當時的副總統，有說過一句話嗎？這樣的民進黨政府能不讓人心寒？

賴清德 台積電 民進黨

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