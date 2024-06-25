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台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

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台駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表俞大㵢。(記者曾原信／攝影)
駐美代表俞大㵢。(記者曾原信／攝影)

鏡週刊報導駐美代表俞大㵢涉嫌亂花公帑，外交知情人士表示，這起案件是由署名小職員向外交部檢舉的黑函，俞大㵢回函向外交部解釋，並對內喊冤，強調有業務需求才採購；此外，有資深外交官替俞大㵢抱屈，稱這應該不是特例，若是在採購規範下運用，無可厚非。

鏡週刊報導，俞大㵢去年底到任後，不但巧立名目亂花錢，還放任太太對館員頤指氣使，連串爭議在外交界傳得沸沸揚揚；駐美代表處並未回應媒體爆料，由外交部說明。

一名資深外交官分析，碰到政治任命出身的前一任館長，交接給職業外交官出身的新館長，就可能發生這種現象。

他解釋，沒有擔任過館長或統領館務的人士通常不會，也沒機會了解公費運用的細枝末節，多數時候動支預算會聽取業務主管同仁意見，下面怎麼說就照著辦；不像是擁有豐富駐外經驗的職業外交官，深諳門道，而新館長上任通常都會修修補補。此外，蕭美琴單身使美，與俞大㵢狀況不同，要做調整更改，從這角度出發無可厚非。

知情人士表示，俞大㵢為職業外交官，曾任駐日內瓦處長和巴拉圭大使，不是沒有經驗的；但駐美處是第一大館處，館長管不過來的事情通常都是夫人代勞，而俞大㵢夫婦在這一輩的外交官中作風比較積極。

介於維護國家門面和杜絕浪費公帑的空間通常相當畸形，我駐美處某前官員到任後發現，駐美處的配車是故障的，但未達年限無法報銷，乾脆自掏腰包買新車處理公務，避免誤觸違法紅線，或者無端招致批評。

身為外交人員，個人品味也是國家門面的一環；資深外交官舉例，有人在華府時間長了，被日常往來的主要官員或議員提出「治裝建議」的友善提醒，就知道需要好好打理。

小到個人服裝品味，大到官邸或辦公室，都是國家門面；蕭美琴在駐美期間，碰上代表處辦公室整修，包含翻修洗手間；沈呂巡駐日內瓦的時候換了辦事處吊燈；夏立言買紐約經文處大樓被僑胞跨海告狀，隨著地價飆漲，事後證明替台灣省了很多錢。

知情人士表示，黑函流傳1個月以上，在駐美處和外交部內部熱議，外交部要求俞大㵢說明。

俞大㵢 夏立言 預算

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台駐美代表俞大㵢被爆亂花公帑 還以蕭美琴名義亂報帳

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