郭正亮批賴清德「帶頭當鬥雞」：藍白凍結預算別客氣

前立委郭正亮表示，民進黨如果要搞釋憲，建議立法院凍結總統府、行政部門、司法院的預算。(本報資料照片)

針對國會改革修法的覆議案在立法院闖關失敗，賴清德 總統24日親上火線，召開上任後首次敞廳談話，並表明將向憲法法庭提起憲法訴訟、聲請釋憲。對此，前立委郭正亮就表示，「只要釋憲一面倒，我建議立法院就凍結總統府預算 、凍結行政部門預算、凍結司法院的預算，不用客氣了」。

郭正亮在節目「新聞大白話」中表示，民進黨 如果要搞釋憲，讓立法院跟司法院大鬥，總統都不中立了，連高度都沒有，藍白為什麼要客氣？「敢讓法案暫停半年，我建議立法院就把司法院的預算給刪掉了，要這種司法院有什麼用，進入違憲審查，也要看他們怎麼審」。

郭正亮也重話抨擊賴清德，做為一個總統，不知道自己可以扮演政黨中立的角色，來促成朝野的和諧，自己還搶在最前面當鬥雞的頭，這樣的人不需要尊敬了，「只要釋憲一面倒，我建議立法院就凍結總統府預算、凍結行政部門預算、凍結司法院的預算，不用客氣了」。

政院對國會改革案覆議失敗、立院維持原決議後，總統須於十日內公告相關法令並生效，賴清德今早發表談話時表示，他是反對國會擴權，不是反對國會改革，並認為真正的國會改革不該任意奪權。賴總統宣布，他已在稍早簽署相關法案，並預計在今日公布，接下來將向憲法法定聲請釋憲，並申請暫停處分。

賴總統說，總統是自由民主憲政的守護者，並強調這是捍衛憲政的歷史時刻，認為對於國會改革違憲的疑慮應採取行動，透過憲法法庭的裁判，盼確定其合憲性和正當性。