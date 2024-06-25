我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

郭正亮批賴清德「帶頭當鬥雞」：藍白凍結預算別客氣

台灣新聞組／台北25日電
前立委郭正亮表示，民進黨如果要搞釋憲，建議立法院凍結總統府、行政部門、司法院的預算。(本報資料照片)
前立委郭正亮表示，民進黨如果要搞釋憲，建議立法院凍結總統府、行政部門、司法院的預算。(本報資料照片)

針對國會改革修法的覆議案在立法院闖關失敗，賴清德總統24日親上火線，召開上任後首次敞廳談話，並表明將向憲法法庭提起憲法訴訟、聲請釋憲。對此，前立委郭正亮就表示，「只要釋憲一面倒，我建議立法院就凍結總統府預算、凍結行政部門預算、凍結司法院的預算，不用客氣了」。

郭正亮在節目「新聞大白話」中表示，民進黨如果要搞釋憲，讓立法院跟司法院大鬥，總統都不中立了，連高度都沒有，藍白為什麼要客氣？「敢讓法案暫停半年，我建議立法院就把司法院的預算給刪掉了，要這種司法院有什麼用，進入違憲審查，也要看他們怎麼審」。

郭正亮也重話抨擊賴清德，做為一個總統，不知道自己可以扮演政黨中立的角色，來促成朝野的和諧，自己還搶在最前面當鬥雞的頭，這樣的人不需要尊敬了，「只要釋憲一面倒，我建議立法院就凍結總統府預算、凍結行政部門預算、凍結司法院的預算，不用客氣了」。

政院對國會改革案覆議失敗、立院維持原決議後，總統須於十日內公告相關法令並生效，賴清德今早發表談話時表示，他是反對國會擴權，不是反對國會改革，並認為真正的國會改革不該任意奪權。賴總統宣布，他已在稍早簽署相關法案，並預計在今日公布，接下來將向憲法法定聲請釋憲，並申請暫停處分。

賴總統說，總統是自由民主憲政的守護者，並強調這是捍衛憲政的歷史時刻，認為對於國會改革違憲的疑慮應採取行動，透過憲法法庭的裁判，盼確定其合憲性和正當性。

預算 賴清德 民進黨

上一則

台駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

下一則

國會改革法案 綠批擴權藍白反擊 爭議Q&A

延伸閱讀

賴清德嘆中華民國派也淪台獨 藍譏側翼論述、對內分化

賴清德嘆中華民國派也淪台獨 藍譏側翼論述、對內分化
台國會職權修法釋憲案 行政院預計本周內送出

台國會職權修法釋憲案 行政院預計本周內送出
台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打

台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打
台總統簽署國會職權修法 加註意見：侵害人民基本權利

台總統簽署國會職權修法 加註意見：侵害人民基本權利

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫