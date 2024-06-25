觀察站／賴清德親征加劇對立 為罷免造勢？

針對國會改革法案，賴清德總統下達釋憲指令，朝野關係勢必更加對立。(本報資料照片)

賴清德 總統24日率先為國會改革修法的釋憲戰敲響戰鐘，原來僅限於國會的戰場，演變成府院黨全面反擊，而總統作為領導人，竟身先士卒、首當其衝，甚至以敞廳談話的規格宣告大眾，令人跌破眼鏡之餘，也好奇其目的何在。

於敞廳談話中，賴總統不斷強調自己是「當事人」，似乎暗示因此再沒有隱忍、轉圜的餘地，但其實，執政黨立法院黨團和行政院早已表明將聲請釋憲，總統大可表態不行動，以維持中立的立場，就算是「假中立」至少也可展現一定高度，但賴總統顯然不願屈居幕後，變成英雄式的御駕親征。

賴總統強調自己是「憲法的守護者」，但他同時也是院際之間、朝野之間的協調者、和事佬，現在白臉不當了，塗了滿臉黑，非要強扮黑臉，繼續加深朝野對立的裂痕，究竟是太勇敢，還是太愚昧？或者，另有盤算？

從過往朝小野大的經驗來說，總統通常會放軟身段，嘗試與在野黨溝通，無論是以請益還是對談之名，試圖與在野黨領袖溝通，至少裝裝樣子；在立法院則會施以巧勁，輕巧騰挪，甚至策反反對黨立委，絕不願落入硬碰硬的局面。不過，賴總統卻反其道而行，上任一個月以來，態度實際上是愈來愈硬，也讓人質疑在政治意圖上恐怕是另有打算。

假設賴總統並非莽勇，而是心底有一番深思熟慮的盤算，持續製造朝野衝突的作為，無疑就是希望激化藍綠選民的對立，為明年的罷免 戰造勢，讓衝突可以持續保溫，以期在接下來的罷免中占得優勢。若計謀成功，不但可以攪亂在野黨，打擊其士氣，說不定還能一勞永逸，打破現在朝小野大的困局，重新掌控國會多數。

然而，賴總統可能打得一手好算盤，但也徹底杜絕朝野和解機會，就算明年罷免戰當真能成功，國家勢必得經歷一年的動盪期，而賴總統心心念念要推動的國政、拚經濟，極有可能先卡死在國會。先不說國家能否原地踏步一年，賴總統的支持度能否保溫這麼長的時間，都是一大問題。

賴總統不願為朝野和解讓步，或許是一步政治險棋，盼能在敵區中圍地成勢；但若失敗，不僅可能偷雞不成蝕把米，還可能把國家發展也賠了進去。