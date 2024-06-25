我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

觀察站／賴清德親征加劇對立 為罷免造勢？

記者 陳熙文
針對國會改革法案，賴清德總統下達釋憲指令，朝野關係勢必更加對立。(本報資料照片)
針對國會改革法案，賴清德總統下達釋憲指令，朝野關係勢必更加對立。(本報資料照片)

賴清德總統24日率先為國會改革修法的釋憲戰敲響戰鐘，原來僅限於國會的戰場，演變成府院黨全面反擊，而總統作為領導人，竟身先士卒、首當其衝，甚至以敞廳談話的規格宣告大眾，令人跌破眼鏡之餘，也好奇其目的何在。

於敞廳談話中，賴總統不斷強調自己是「當事人」，似乎暗示因此再沒有隱忍、轉圜的餘地，但其實，執政黨立法院黨團和行政院早已表明將聲請釋憲，總統大可表態不行動，以維持中立的立場，就算是「假中立」至少也可展現一定高度，但賴總統顯然不願屈居幕後，變成英雄式的御駕親征。

賴總統強調自己是「憲法的守護者」，但他同時也是院際之間、朝野之間的協調者、和事佬，現在白臉不當了，塗了滿臉黑，非要強扮黑臉，繼續加深朝野對立的裂痕，究竟是太勇敢，還是太愚昧？或者，另有盤算？

從過往朝小野大的經驗來說，總統通常會放軟身段，嘗試與在野黨溝通，無論是以請益還是對談之名，試圖與在野黨領袖溝通，至少裝裝樣子；在立法院則會施以巧勁，輕巧騰挪，甚至策反反對黨立委，絕不願落入硬碰硬的局面。不過，賴總統卻反其道而行，上任一個月以來，態度實際上是愈來愈硬，也讓人質疑在政治意圖上恐怕是另有打算。

假設賴總統並非莽勇，而是心底有一番深思熟慮的盤算，持續製造朝野衝突的作為，無疑就是希望激化藍綠選民的對立，為明年的罷免戰造勢，讓衝突可以持續保溫，以期在接下來的罷免中占得優勢。若計謀成功，不但可以攪亂在野黨，打擊其士氣，說不定還能一勞永逸，打破現在朝小野大的困局，重新掌控國會多數。

然而，賴總統可能打得一手好算盤，但也徹底杜絕朝野和解機會，就算明年罷免戰當真能成功，國家勢必得經歷一年的動盪期，而賴總統心心念念要推動的國政、拚經濟，極有可能先卡死在國會。先不說國家能否原地踏步一年，賴總統的支持度能否保溫這麼長的時間，都是一大問題。

賴總統不願為朝野和解讓步，或許是一步政治險棋，盼能在敵區中圍地成勢；但若失敗，不僅可能偷雞不成蝕把米，還可能把國家發展也賠了進去。

罷免 賴清德

上一則

國會改革危及商業機密?藍：只查官商勾結 不會查台積

下一則

藍白或邀總統國情報告 與大法官賽跑

延伸閱讀

賴清德嘆中華民國派也淪台獨 藍譏側翼論述、對內分化

賴清德嘆中華民國派也淪台獨 藍譏側翼論述、對內分化
台國會職權修法釋憲案 行政院預計本周內送出

台國會職權修法釋憲案 行政院預計本周內送出
台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打

台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打
台總統簽署國會職權修法 加註意見：侵害人民基本權利

台總統簽署國會職權修法 加註意見：侵害人民基本權利

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫