賴簽署國會改革案「加註意見」101字 在野遺憾

歷任總統簽署法案加註意見 製表／陳熙文

賴清德 總統昨上午表示已簽署立院通過的國會改革修法法案，但針對違憲疑慮將聲請釋憲及暫時處分，不過，他在簽署立法院覆議案咨文時加註101字意見，指「違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議」。賴清德並非第一位對法律案件聲請釋憲、加註意見的總統，前總統陳水扁 任內曾兩度聲請釋憲、兩度對公布的法律案件加註意見。

針對賴總統「加註意見」，國民黨立委林思銘質疑，國會有沒有擴權、人民權利有無受到侵害，不是總統說了算；法律有無牴觸憲法，審理權限在憲法法庭，總統沒有違憲審查權，不是帶頭說違憲。民眾黨也表達遺憾，認為國會改革一直以來都是朝野各黨及民眾期待，民進黨團、行政院及總統府對於國會改革覆議案，應尊重立法院決議，「賴清德總統不要選前騙票說一套，選後逃避又說另一套。」

賴總統簽署立法院覆議案咨文時加註「立法院通過修正立法院職權行使法及刑法，審議程序引發社會高度疑慮；且修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議，宜透過聲請憲法法庭裁判及暫時處分解決，以維護自由民主憲政秩序，並保護人民基本權利。」等意見，昨天上午發表談話表示將聲請釋憲及暫時處分，總統府也在下午公布總統簽署立法院職權行使法及中華民國 刑法的修正案。

總統在公布法律案時加註意見、對法律案聲請釋憲，陳水扁前總統是第一人。2004年，他公布「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」時曾加註「不應違憲調查」等意見，2005年公布「國民大會職權行使法」時則加註「有違憲之重大爭議」等意見。

針對部分法界人士認為，既然認為是「國會擴權修法」、是「違憲惡法」，建議總統拒絕簽署公布法律，賴清德表示，社會上的確有不同意見，但總統必須恪遵憲法依法公布，同時將爭議交給司法院大法官裁判。至於為何聲請釋憲而非動用總統的「院際調解權」？賴總統說，他已經準備提出釋憲，已是當事人之一，不宜再運用院際調解權。